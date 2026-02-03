新ライトノベルレーベル『DANGAN Lab.（ダンガンラボ）』が創刊！併せてコンテストも開催！

株式会社BookBase

株式会社BookBase（本社：大阪市）が新たにライトノベルレーベル『DANGAN Lab.（ダンガンラボ）』を創刊いたします。

◇『DANGAN Lab.（ダンガンラボ）』について

『DANGAN Lab.（ダンガンラボ）』はラボという名前のとおり、『作家と編集者がともに行なう実験室』をコンセプトとしています。

これまで弊社は『ダンガン文庫』というレーベルで、市場や流行に囚われない作品づくりを目指してきました。

しかし、ダンガン文庫も2周年を迎える中でレーベルとしてのカラーが生まれ、出版できる作品の幅が決まってきました。

その結果、コンテストなどでも『攻めていて面白いが、ダンガン文庫とはカラーが合わない』作品も存在していました。

こうした作品も含めてより挑戦的、実験的な作品を幅広く世に出せる場所を作ろうという思いのもと、今回『DANGAN Lab.（ダンガンラボ）』を創刊するにいたりました。

実験とはいえ、作品のクオリティには責任を持てるようダンガン文庫編集部の編集者が伴走を行ない、お金を払って読む価値のあるライトノベルとなるように練り上げていきます。

『DANGAN Lab.（ダンガンラボ）』では、実験的な場としてチャレンジがしやすいように『電子書籍専売』として取り扱いを行います。

また、読者の皆様にとっても手に取りやすいように手頃な定価に設定させていただき、作り手にとっても読み手にとっても試しやすいライトノベルを出版できる場として盛り上げてまいります。

そして今回、創刊に向けて記念すべき第一陣を飾る作品を生み出すべく『第1回ダンガンラボラノベコンテスト』を行なうこととなりました。

◇『第1回ダンガンラボラノベコンテスト』について

新たに創刊するライトノベルレーベル『DANGAN Lab.（ダンガンラボ）』によるコンテストです。

こちらはダンガン文庫のコンテストとも異なり、『審査を行なう編集者のうち1人が挑戦したいと言えばそれだけで採択され、出版に向けて作品づくりをスタートできる』という形にしております。

つまり、これまでのような編集部全体による審査ではなく、1人の編集者に刺さってしまえば出版に向けて走ることができます。

記念すべき第1回は、以下の5つのジャンルに沿った企画プロットと本文冒頭1万文字を募集いたします。

募集ジャンル

A：スポーツ（個人競技、ダブルス可）

B：部活×ラブコメ

C：軍事・戦記

D：ディストピア×青春

E：怪異×アクション

応募期限

2026年3月10日（応募数上限の600作に到達し次第、期限前でも締め切らせていただきます）

その他、コンテストに関する詳細は以下の特設ページをご確認ください。

https://lp.bookbase.jp/bosyu/GXXh9bjJ