【2027-2028年成人】JILL STUART新作も！前撮り相談会で叶える「自分らしい」ハタチのカタチ

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/202602maedori

2027～28年に成人を迎える方へ。

札幌で開催される道内最大規模の展示会で、最新ブランドや「写真だけ派」への新提案を公開。

最大20%OFFの特典やプロのヘア診断など、自分らしさを選ぶ体験型イベントです。

2月は成人式という大きな節目を迎え、その感動を胸に次なるステップであるへと意識が切り替わる大切な時期です。特に2027年・2028年に成人を迎える世代の方にとって、この冬休みは「自分らしい振袖」をじっくりと選べる絶好のタイミングとなります。

こだわり抜く「ハタチのカタチ」

近年、成人式のあり方は劇的に変化しています。

従来の「式典に参加する」という形にこだわらず、「自分にとって最も心地よい方法で祝いたい」という方が増えています。私たちはこの「写真だけ派」の皆様のニーズを、多様性を尊重するポジティブな選択だと捉えています。

札幌中央店には、他のゲストと一切顔を合わせない「完全個室スタジオ」を完備。

サッポロファクトリー店では、映画のセットのような没入型空間で、人目を気にせず自分だけの世界観を表現できます。「式典に出ないからこそ、写真はどこよりも豪華に、クリエイティブに残したい」。

そんな願いを叶えるのが、私たちのミッションです。

『JILL STUART』など100着以上が勢揃い。

今回の展示会の目玉は、圧倒的な衣装ラインナップです。

特に、ガーリー派から絶大な支持を得る『JILL STUART』の最新作をはじめ、100着以上の振袖・袴が一挙に集結します。

今年のトレンドは、これまでの「赤」中心から、ニュアンスのある「くすみカラー」や「ブルー」へとシフトしています。サッポロファクトリー店では、広大な敷地を活かした豊富なバリエーションを 、札幌中央店では垢抜けたモードスタイルを提案。あなたを最も輝かせる一着が必ず見つかります。

「無料ヘアアレンジ診断」で、当日さながらの自分に出会う

「振袖は可愛いけれど、自分に似合う髪型がわからない…」そんな不安を抱えたまま衣装を決めるのは難しいものです。そこで、展示会場ではプロのヘアメイクアーティストによる「無料ヘアアレンジ診断」を実施します。

韓国風スタイルやタイトなシニヨンなど、顔立ちや選んだ衣装に合わせたスタイルをその場で提案。実際に髪をセットした状態で衣装を合わせることで、当日さながらのシミュレーションが可能です。この体験を通して、ご家族と一緒に「これだ！」という確信を持って衣装を選べるのが、ぱれっとの展示会が選ばれる理由です。

賢くお得な今だけの豪華特典

2月の展示会期間中にご成約いただいた皆様には、総力を挙げた豪華特典をご用意いたしました。

＜前撮り相談会特典＞

Amazonギフトカードプレゼント (最大5,000円分)

有名カフェチケット500円分 (WEB予約＆契約特典)

パパママ着物レンタル(\55,000)&集合写真(\11,000)が\0

土日祝撮影料(\11,000)が\0

1dayプラン限定 撮影後そのままおでかけOK!

振袖持ち込みOK！

ドレスレンタル\0

髪飾り小物が\0

プラン料金最大20%割引 (振袖・袴同時契約時)





これら全ての特典を受け取れるのは、この2月の展示会だけです。

賢く予算を抑えながら、内容は一切妥協しない。

そんな成人の祝い方を、ぱれっとが提案します。

私たちの想い

「なりたい」はもっと自由でいい。

私たちのスタジオでは、同世代の女性が今求めているキーワードを常にキャッチアップ 。

「自分に何が似合うかわからない」という不安も、プロのヘアメイクアーティストがカウンセリングを通じて解消し、最新のトレンドを取り入れたスタイル提案で、あなただけの「一番可愛い」を見つけ出します。

もちろん、お気に入りのコスメの持ち込みも大歓迎。

「好き」な振袖、「好き」なメイク、「好き」なアイテムに囲まれて、誰かのためではない自分のための成人記念を残しましょう。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp