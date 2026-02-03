「英雄伝説 軌跡シリーズ」より、アートメタルが販売開始！

株式会社ベストスカイ

キャラクターグッズの企画やイベント開発を行う株式会社ベストスカイ（本社：東京都墨田区押上）は、キャラクターを「飾れるアート」として楽しめる、新感覚のコレクションシリーズ

「Premium Art Metal Collection」(プレミアムアートメタルコレクション)(通称：PAMC)より、

『英雄伝説 軌跡シリーズ』全8種のアートメタルを販売開始しました。

本商品はアートメタル豪華2枚入り。

作品の魅力を「コレクションとして保管する」だけでなく、「アートとして飾る」体験まで設計したコレクター向けプレミアム仕様です。

【プレミアムアートメタルコレクションの特長】

・シリアルナンバー付きで一点一点に所有価値を付与

・豪華2枚入り構成で、鑑賞体験の密度を向上

・メタルならではの質感と手に取ればわかる重厚感

・アクリルローダー付属で展示・鑑賞を前提に設計

第一弾として、

『空の軌跡 the 1st』より、ヨシュア・ブライト

『英雄伝説 創の軌跡』より、

リィン・シュバルツァーが販売開始。

また、第二弾（2026年3月3日(火)より予約開始予定）として

『空の軌跡 the 1st』より、エステル＆ヨシュア、

『閃の軌跡III』、『閃の軌跡IV』、『界の軌跡』より、アルティナ・オライオンが予約開始予定。

価格は13,200円（税込）、第一弾発送は2026年4月上旬頃より順次予定しています。

PAMCは、今後もたくさんのラインナップをお届け予定です。お楽しみに！

【Product Introduction】

「Premium Art Metal Collection」は、キャラクターを「飾れるアート」として、楽しめる新しい感覚のコレクションアートシリーズです。

厚みと光沢感のある金属カードに、公式ビジュアルを高精度で両面印刷。

さらに、専用アクリルローダーに封入することで、美術品のように飾れる仕様に仕上げました。

アートメタルは豪華二枚組み。一枚はご自宅用に飾って頂き、もう一枚は持ち歩き用としてなど、あらゆる様々な用途でお楽しみいただけます。

全てのアートメタルに、シリアルナンバーを刻印し、コレクターズアイテムとしての価値を最大限に高めています。

大切な"推し"との時間を、手元に、永遠に。

【商品仕様】

・サイズ：カード本体 約H87×W63mm（トレーディングカードサイズ）

・材質：メタル製（表面特殊印刷＋箔押し）

・仕様：シリアルナンバー入り 両面デザインアートメタル ２枚組み(同絵柄)、アクリルローダー付属

・価格：13,200円（税込）

【販売ページ】

PAMC『空の軌跡 the 1st』：https://pamc-bestsky.myshopify.com/collections/sora

PAMC 英雄伝説『界の軌跡』『創の軌跡』：https://pamc-bestsky.myshopify.com/collections/kai_hajimari

Premium Art Metal Collection 「英雄伝説 軌跡シリーズ」 特設サイト(https://pamc-bestsky.myshopify.com/pages/premium-art-metal-collection_kiseki)

Premium Art Metal Collection 公式 X アカウント(https://x.com/PAMC_BESTSKY)