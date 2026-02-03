学生の動物飼育実習に協力し、ミッションを終えた犬や猫、鳥たち3匹と１羽の「卒業式」を2月6日(金)、岡山市北区半田町の岡山理科大学専門学校で挙行しますので、お知らせします。 「卒業」するのは、同校の愛玩動物看護、トリミング、動物飼育トレーニングの3学科の学生たちが2年間、動物飼育実習でお世話になったシーズー犬「マロン」（雄、3歳）、トイプードルの「スティーブ」（同）、猫の「かつお」（雄、2歳）、セキセイインコの「ルイス」（雄、2歳）です。 本校には犬、猫、鳥類、爬虫類など約30種類50個体の実習動物がおり、動物飼育実習の役目を終えた後は、学生や卒業生のもとに引き取られていきます。 その際、「卒業式」が毎年行われていたものの、コロナ禍以降、自粛していました。そのセレモニーを今回、７年ぶりに復活することになりました。日時と会場は以下の通りです。日時：2月6日(金)15:00～会場：岡山理科大学専門学校・ドッグトレーニング室 （地図参照） 岡山市北区半田町8-3内容：梶浦文夫校長が犬たちに「卒業証書」（感謝状）を授与し、実習を担当した学生が感謝と想いを込めて送辞を読み上げます。続いて、新たな飼い主から一言ずつあいさつ。最後に学生たちから寄せられた卒業動物のスナップ写真をメモリアル動画にして上映します。

●本件のお問い合わせ先：岡山理科大学専門学校（代表：086-228-0383）担当：動物系部長、愛玩動物看護学科長頼實一全（よりざね・かずまさ）

岡山理科大学専門学校周辺の地図と報道用駐車場のご案内

https://www.risen.ac.jp/