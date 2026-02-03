留学支援会社の株式会社留学ジャーナル (所在地：東京都新宿区、代表：横山 健一)は、2026年1月、創立55周年を迎えました。その感謝を込めて、2月より"留学Go! Go !キャンペーン"と称して留学応援施策を実施します。留学専門誌『留学ジャーナル』の発行や留学フェアなどのイベント開催など、広く留学情報を提供し、これまでに21万人以上の留学生を海外に送り出してきました。留学経験をきっかけに、現在も日本と世界をフィールドに多くの先輩たちが活躍しています。これからも留学を志す皆さまの夢の実現と可能性の発見をサポートし続けます。

キャンペーンその➊ 期間限定！留学費用30,000円割引！

https://www.ryugaku.co.jp/rjcolumn/55thgogo-campaign/

2026年2月3日（火）～2026年4月18日（土）までに、留学ジャーナルで留学プログラムにお申込みされた方は、留学費用から 30,000円の割引を適用します。

キャンペーン適用条件

2026年2月3日（火）～2026年4月18日（土）の間に留学ジャーナルの留学プログラムにお申込みになる方 ●1～8週間の短期留学の場合は、2026年6月30日（火）までに出発する方 ●9週間以上の長期留学と進学留学の場合は、2027年3月31日（水）までに出発する方※1～8週間の短期留学費用割引金額は非課税、それ以外の長期留学費用割引金額は課税です ※アジア留学プログラム（フィリピン・マレーシア・シンガポール・ドバイ・韓国）は対象外です ※ 語学学校の割引 と併用できます（英会話イーオン在校生を除く）。それ以外の割引と併用はできません ※ワーキングホリデープログラムの場合、語学学校に通う場合に適用されます ※グループツアーの場合、留学費用10,000円割引を適用します ※英会話イーオン在校生は、さらに10,000円割引が適用され最大40,000円割引となります

キャンペーン期間

2026年2月3日（火）～2026年4月18日（土）

キャンペーンその❷ 先着550名様に「Vプリカ」10,000円分プレゼント！

2026年2月3日（火）以降に、留学ジャーナルで留学プログラムにお申込みされた方で、2026年3月31日（火）までに出発する方、先着550名様に、デジタルギフト 「Vプリカ」10,000円分をプレゼント します。

「Vプリカ」とは？

キャンペーン適用条件

https://vpc.lifecard.co.jp/

2026年2月3日（火）以降に留学ジャーナルの留学プログラムにお申込みになる方でかつ、 2026年3月31日（火）までに出発する方

キャンペーン期間

2026年2月3日（火）～3月31日（火）

キャンペーンその❸ LINE公式アカウントの友だち追加で「Vプリカ」500円分プレゼント！

この2月から LINE相談を本格始動します。留学ジャーナルのLINE公式アカウントを友だち追加し、アンケートにお答えいただいた方にデジタルギフト「Vプリカ」500円分をプレゼントします。

キャンペーン実施期間

2026年2月2日（月）～3月31日（火）

https://www.ryugaku.co.jp/

キャンペーンに関するお問合せ

株式会社留学ジャーナル公式HP：https://www.ryugaku.co.jp/フリーコール：0120-890-987