学生が情熱を注いでいる活動を競い合う「未来咲コンテスト」初開催

未来咲コンテストは、京都産業大学と京都美術工芸大学の学生8名で構成された学生事務局のメンバーを中心に、京都ジョブパークおよび多くの学生団体との連携のもと、新しい形のキャリアイベントとして開催されます。このイベントでは、学生が自身の頑張りや情熱を発表する機会を提供し、キャリアを見つめ直すことを促進することで、今後の就職活動に向けた自身の強みや方向性を再確認することを目的としています。「未来咲（みらいさき）」という名称には、若者たちが未来に向けて一歩進み、その歩みが花のように穏やかに咲いていくイメージが込められています。それぞれの学びや挑戦が小さな芽となり、京都の豊かな文化的土壌の中でのびやかに育つことを願い、学生たち自ら名付けました。

【日時】令和8年2月17日（火）14:00～18:00

【場所】京都芸術劇場 春秋座、会場ロビー（京都芸術大学内）

（京都市左京区北白川瓜生山2-116）

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

【内容】

舞台（春秋座）：学生時代に得た経験やスキル（よさこい、スピーチなど）を発表

会場ロビー：学生のポスター及びアート作品の展示

※舞台と会場ロビーのそれぞれでコンテストを実施します。

＜コンテスト概要＞

舞台および会場ロビーで発表された取組に対し、投票を実施します。当日の観覧者も投票に参加でき、審査員3名、参加団体、観覧者の投票数の合計が最も多かったチームが優勝（副賞あり）となります。

【舞台出演者】

- ビジネスピッチ 株式会社AKiKOMA：京都産業大学

- ボランティア活動スピーチ 関西SIVIO：京都薬科大学/立命館大学/龍谷大学

- サックスアンサンブル 京都橘大学吹奏楽部

- 能楽 宝生流仕舞 京都大学能楽部宝生会

- よさこい 亰炎そでふれ！華羅紅：京都光華女子大学

- オリジナルダンス 亰炎そでふれ！亰小町：京都女子大学

- よさこい 亰炎そでふれ！咲産華：都産業大学

- よさこい 亰炎そでふれ！仕舞踊：同志社大学/佛教大学/同志社女子大学

- よさこい 京都文教大学 風竜舞伝：京都文教大学

- 混声合唱 同志社学生混声合唱団 C.C.D有志

- 日本舞踊 日本舞踊部さほ姫の会：奈良女子大学

- ゲスト出演 アートペイント： LEBLUM

【観覧申込】

観覧は無料ですが、事前登録が必要です（当日まで予約可）。

特設サイトからお申込ください。

https://www.kyoto-is.jp/news/news-84649/

【主催】

京都府、京都ジョブパーク

お問合せ：京都ジョブパーク 学生就職センター

電話 (075)682-8945

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館3階