オーデマ ピゲ、 デザインと伝統へのオマージュを込めたジャンピングアワーウォッチを発表

オーデマ ピゲは、2026年2月3日、スイス・アンデルマットにて開催された「APソーシャルクラブ」にて新作ウォッチを発表いたしました。今年の新作は「ロイヤル オーク」、「ロイヤル オーク オフショア」、そして「CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ」のコレクションに加え、現代のクラフツマンシップとヴィンテージ的な魅力を組み合わせた「ネオ フレーム ジャンピングアワー」も登場いたします。

新作「ネオ フレーム ジャンピングアワー」は、ストリームライン・モダン様式にインスパイアされた縦方向のゴドロン装飾が施された長方形ケースに、マニュファクチュール初の自動巻きジャンピングアワームーブメント、キャリバー7122を搭載しています。熟練技術とヴィンテージ的な魅力を融合させた全く新たな構造を持つこのモデルは、ピンクゴールドとサファイアのケース、新たなモチーフを施したストラップが特徴で、オーデマ ピゲが創業以来継承してきた革新の精神と創造性を体現しています。

ミニマムなデザイン、縦方向のゴドロン装飾、流線型ラインを備えたこのネオ フレーム ジャンピングアワーは、1929年のプレモデル1271の特徴を新たな解釈で表現しています。(C) Courtesy of Audemars Piguet

ストリームライン・モダン： 曲線と直線

しなやかに伸びた直線と曲線を組み合わせたプレモデル1271は、アールデコ後期に生まれたストリームライン・モダン様式からインスピレーションを得ていました。遠洋定期船を意味する“Paquebot（パクボ）”とも呼ばれ列車や船の流線型フォルムに着想を得たこのスタイルは、スピードとモダニティを象徴するものとしてミニマリズムを追求し、二度の世界大戦の間にアメリカで台頭しました。その結果、クリーンなライン、曲線、丸みを帯びた角、そして航海を想起させる素材の使用が特徴でした。

“パクボ”スタイルはアールデコの現代性とクラフツマンシップの調和を継承しつつも、素材の価値を前面に出す、テクノロジー的感性、洗練されたミニマリズムなど「バウハウス」の影響も受けていました。これら全ての特徴はネオ フレーム ジャンピングアワーにも反映されています。

1930年代のデザイン精神に現代的な視点からオマージュを捧げるサファイアクリスタルのシースルーケースバックからはムーブメントを見ることができる

エレガントなツートーンデザイン

本モデルのケースサイズは34.6mm x 34mm（ラグを含まず）で、1929年のプレモデル1271のデザインコードを継承しつつ、ストリームライン・モダン様式への現代的なオマージュを捧げています。18Kピンクゴールドのレクタンギュラーケースの両サイドには縦方向のゴドロン装飾があしらわれ、先端に向かって絞られたラグに繋がる様子はしなやかな流れを感じさせます。CNC（コンピュータ数値制御マシン）加工による品格ある装飾は、ケースバック、リューズ、ローター（全て18Kピンクゴールド）に採用されています。ケースバックとラグのラインを正確に揃えるためには、極めて高度な精度が求められました。

ブラックPVD加工を施したサファイアクリスタルのコンテンポラリーなツートーンデザインが特徴で、時と分の二つのゴールドフレームのアパーチャー（表示窓）には、黒地に白の数字がプリントされています。また、6時位置にはピンクゴールドカラーの「Audemars Piguet」ロゴが配されています。

一見シンプルなサファイアダイヤルは、多くの加工と特別な組み立てプロセスを要します。オリジナルのプレモデル1271では、メタルダイヤル（ゴールドカラーやプラチナ）を使用していましたが、本モデルでは現代の防水基準を満たすため、サファイアクリスタルが用いられています。防水性は通常はクリスタルをベゼルに押しこむことで確保されますが、今回のネオ フレーム ジャンピングアワーは12時と6時位置にメタルフレームはなく、サファイアクリスタルのエッジがそのまま露出しています。そのため2気圧防水を実現するため、ダイヤルプレートをサファイアクリスタルに接着してからケースにネジ止めするという、このモデルのために新たに開発された独自技術が採用されました。

歴史的デザインを現代の使用環境に適合させるため、人間工学的観点から多くの改良も施されました。新設計のリューズは、巻き上げ時の操作性を高めつつ、より洗練された外観を実現しています。

エレガントなブラックのレザーストラップには、オーデマ ピゲのデザインチームが開発したテキスタイル調のモチーフが施されています。ケースとの一体感を高めるため、ラグの間でサファイアと滑らかに接合する設計となっており、ヴィンテージ感が強調されています。

47.1 X 34 mm、PGケース、サファイアダイヤル

オーデマ ピゲについて

オーデマ ピゲは、今なお創業者一族（オーデマ家、ピゲ家）によって経営される最も歴史あるウォッチブランドです。1875年以来ル・ブラッシュを拠点に、型破りなトレンドを生み出そうと新たなスキルや技術の開発、そして職人技の向上を続ける才能ある職人たちを、何世代にもわたり育んできました。スイス・ジュラ山脈に抱かれたジュウ渓谷で、マニュファクチュールが受け継いできた職人技と先進的なスピリットが込められた、デザインや技術の粋を極めた数々の厳選されたマスターピースが制作されています。実現可能な境界を押し進め、創造的な世界の間に橋を架けるオーデマ ピゲは常に新たな地平に向かって進み、その精神にインスパイアされたコミュニティを作り出してきました。

