「アンテプリマ」×「レ トロワ ショコラ パリ」コラボレーションPOP UP STORE 阪急うめだ本店1Fコトコトステージ11にて開催

株式会社アンテプリマジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：アンソニー・キョン）は、2026年2月11日（水）から2月17日（火）まで、阪急うめだ本店1Fコトコトステージ11にてANTEPRIMA/WIREBAG(アンテプリマ/ワイヤーバッグ)とLES TROIS CHOCOLATS PARIS(レ トロワ ショコラ パリ)のコラボレーションによるPOP UP STOREをオープンいたします。

本POP UP STOREでは、パリのショコラトリー「レ トロワ ショコラ パリ」の店舗内装から着想を得た空間デザインを採用。ネイビーを基調に、ショコラブティックを思わせる洗練された雰囲気を演出します。クラシックでありながらモダンな空間の中にアンテプリマのワイヤーバッグが並び、皆さまをお迎えいたします。

アンテプリマからは、99.9%の純銀を使った特別な「999 COLLECTION(999 コレクション)」に、ハートモチーフを大胆に表現したバッグが仲間入りし、先行発売いたします。また、ハート型のポケットが印象的なスクエアバッグ「CUORI(クオーリ)」の特別カラーや、ハート型のパールを散りばめた「CUORI PERLA GLITTER(クオーリ ぺルラ グリッター)」の新色・新サイズ、レザーとPVCを重ね合わせたハートをふんだんに散りばめた「REGINA DI CUORI(レジーナ ディ クオーリ)」など、ハートモチーフの商品を豊富に取り揃えます。

レ トロワ ショコラ パリからは、ハート型のチョコレート5種とチョコレート型のメタルチャーム付きミニミニワイヤーがセットになった特別なコラボレーションチョコレート「アンテプリマコレクション」を販売。その他にも、レ トロワ ショコラの人気スイーツを取り扱いいたします。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

＜POP UP STORE特別アイテム＞

999 COLLECTION(999 コレクション)

［左］品番：PB26S990QX 価格：\110,000（税込） サイズ：W:21 H: 16.5 cm

カラー：PLATINO(ピュアシルバー)、PLATINO ROSA(ピュアシルバーピンク)

［右）品番：PB26S990RC 価格：\121,000（税込） サイズ：W:18.5 H: 16 cm

カラー：PLATINO/PLATINO ROSA(ピュアシルバー×ピュアシルバーピンク)

CUORI(クオーリ)

品番：PB26SNR0RC 価格：\60,500（税込） サイズ：W18.5 H:16 cm

カラー： LATTE OPACO/CARNE OPACO(マットホワイト×マットカルネピンク)、FANGO OPACO/SABBIA OPACO(エナメルファンゴカーキ×マットサンドベージュ)

CUORI PERLA GLITTER(クオーリ ぺルラ グリッター)

［スモール］品番：PB25SMN0LV 価格：\59,400（税込） サイズ：W18.5 H:16 cm

［ミディアム］品番：PB26SMN0RW 価格：\93,500（税込） サイズ：W25 H:20 cm

カラー： BIANCOGENTO(ホワイトシルバー)、FLAMINGOGENTO(フラミンゴシルバー)

※画像はミディアムサイズです。

REGINA DI CUORI(レジーナ ディ クオーリ)

品番：PB25SMM0MG 価格：\59,400（税込） サイズ：W18.5 H:16 cm

カラー：ARGENTO(シルバー)、CIPRIAGENTO(パウダリーピンクシルバー)

＜レ トロワ ショコラ商品情報＞

商品名：アンテプリマコレクション

価格：\11,000（税込）

＜チョコレートの詳細＞

＊「エキゾチック」

パッションマンゴーのジュレ、さまざまなトロピカルフルーツのガナッシュ。

＊「ライチフランボワーズ」

フランボワーズとライチのジュレ、イチゴとフランボワーズのガナッシュ。

＊「カシスラベンダー」

カシスのジュレ、カシスとラベンダー香る華やかなガナッシュ。

＊「キャラメルフランポワール」

ポワールジュレ、香ばしくさわやかなキャラメルフランポワールのガナッシュ。

＊「マスカットレモン」

マスカットのジュレ、マダガスカル産カカオとレモンのガナッシュ。

■ ABOUT Emiko Sano / LES TROIS CHOCOLATS PARIS

佐野恵美子氏

オフィシャルサイト：https://chocolateshop.jp/bra/let/

大学卒業後、25歳で渡仏。フランスのロワール地方にあるパティスリーにて一から製菓を学び、その後南仏などさまざまなシェフの元修行し、修行中にCake au Patisserie a Beauzac のプロフェッショナル部門にて優勝。その功績が認められ、パリの最高級ホテルプラザアテネで働く為パリに移住。2015年世界的に有名なチョコレートコンクール CCCでアワードを獲得。2017 年自身のショコラトリー “LES TROIS CHOCOLATS PARIS” を人々の多彩な文化が交じり合う、パリ・マレ地区にオープン。

2017 年 オープンから毎年ミラノやパリコレクションからチョコレートのオファー

2017 年 ボルドーで行われた福岡市ボルドー市友好35周年のイベントに御指名参加

2018 年 パリで行われた九州合同レセプションに現地進出飲食店代表として招待

2019 年 世界のショコラティエBest100に贈られる ”Les Meilleurs des Meilleurs” 受賞

2019 年 福岡市で行われたG20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議でスイーツ担当に従事

2019 年 NY Salon du Chocolat に招待枠として出展

2022 年 LYON Salon du Chocolat に日本人初の招待として出展

2023 年 パリのサロン・デュ・ショコラで行われたCCCで最高金賞のアワードを受賞

2025 年 3年連続CCC金賞受賞

・アンテプリマ オフィシャルブランドサイト：https://jp.anteprima.com/

・アンテプリマ・オンラインストア：https://www.wirebag.jp/



“Smart, Precious with Love”をコンセプトに、今の時代をしなやかに楽しみ、美しく強く生きる女性へ向けて発信するANTEPRIMA(アンテプリマ)。1993年にスタートし、1998年からミラノコレクションに公式参加しています。



アンテプリマのシグネチャーともいえるワイヤーバッグは、1998年にデビューしました。“Smart, Precious with LOVE”をコンセプトに、今日までに600以上のスタイルと100を超えるカラーが発表され、そのバリエーションはシーズンを追うごとにますます豊富になっています。 光を受けてきらきらと輝くバッグは、プリズムのような光沢感のあるワイヤーコードを、 職人がすべて手で丁寧に編んで作られています。適度な伸縮性があり、中に物を収納すると形が変化するのも特徴の一つ。スタイルを問わないベーシックなフォルムは、女性のライフスタイルにフィットし、あらゆるシーンに溶け込んで生き生きとした楽しさを与えてくれます。