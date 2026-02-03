「とにかく急ぎたい」に応える データ復旧クイックマン、出張対応エリアを全国へ拡大
「今すぐ復旧しないと業務が止まる」
「一刻も早くデータを取り戻したい」
「しかし、機密情報の関係で社外に持ち出すことはできない」
――そんな時間も猶予もない緊急事態に応えるため、
データ復旧クイックマンは、出張対応エリアを全国へ拡大しました。
これまで出張対応が可能だったのは京阪神のみでしたが、
神戸および名古屋に新たな診断拠点を開設したことで、
- 神戸拠点からは 中国地方・四国地方全域
- 名古屋拠点からは 東海エリア全域
への出張による現場対応が可能となりました。
これにより、これまで対応が難しかった地域でも、その日のうちにエンジニアが現地へ向かい、診断・復旧対応を開始できます。
■ 業務停止は待ってくれない。だから「現場で、その場で」
官公庁、大学、医療機関、法人企業において、
NASやサーバーの障害は即、業務停止や社会的影響につながります。
- 電子カルテにアクセスできない
- 業務システムが止まり、窓口対応ができない
- 社内サーバー障害により業務全体がストップ
こうした状況では、
「持ち出して預けて、数日後に結果を待つ」という選択肢自体が許されません。
データ復旧クイックマンの出張サービスは、
エンジニアが現地へ直接訪問し、その場で診断・復旧を行うことで、
業務停止時間を最小限に抑えることを目的としています。
■ 「機密だから外に出せない」現場のための設計
本サービスは、機密性の高いデータを扱う現場を前提に設計されています。
ISO/IEC 27001（ISMS）認証を取得
現地での秘密保持契約（NDA）締結が可能
データを社外へ持ち出さず、現場内で対応
官公庁・医療機関・研究機関など、
厳格な情報管理が求められる環境でも安心して利用できる体制を整えています。
■ NAS・サーバー障害など法人向け機器に対応
対応対象は、法人・組織で多く利用されている
NAS、サーバー、RAID構成ストレージなど。
- 「突然アクセスできなくなった」
- 「警告音が鳴り続けている」
- 「再起動後に認識されない」
といった緊急度の高い障害に対し、
出張・現地対応で復旧を支援します。
※本リリースの要点
「業務が止まる、その前に。」
持ち出し不可の現場に即日駆けつけるデータ復旧サービスが全国対応に
神戸三宮ラボ(https://www.quickman-pc.com/shoplist/kobe/)
心斎橋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)
梅田大阪駅前店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)
名古屋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/nagoya/)
■ サービス概要
サービス名：データ復旧クイックマン 即日出張サービス
対応エリア：全国（京阪神、中国・四国、東海エリアは即日対応）
対象：官公庁、大学、医療機関、法人企業
Webサイト：https://www.quickman-pc.com/
出張データ復旧サイト：https://www.quickman-pc.com/emergency/
■ 会社概要
会社名：株式会社クイックマン
所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10
代表者：代表取締役 山本 託也
設立：2016年1月
事業内容：データ復旧／ITサポート事業／セキュリティ対策サービスなど
URL：https://s-systems.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先
担当者名：園田
TEL：06-4708-3791
Email：info@s-systems.jp