【イベントレポート】大阪を象徴に据えた、GUWEIZ・ORIHARAのデジタルアート作品を公開

デジタル技術とフィジカルアートを融合し、新たな体験価値を創造するアートブランド「GAAAT（ガート）」を運営する株式会社GAAAT（本社：東京都台東区、代表：徳橋佑輔）は、2025年5月31日（土）～6月1日（日）に大阪城ホールで開催された国際アートフェア「OSAKA INTERNATIONAL ART 2025（OIA 2025）」に出展しました。

本展示では、世界的に人気を誇るデジタルアーティスト GUWEIZ（グウェイズ）と現代の人間像をテーマに表現を続ける ORIHARA の作品を展示。ORIHARAの作品は、妖しさや儚さ、美しさに加え、人物の強い眼差しや陰影によって時代性を感じさせる点が特徴で、デジタルアートを物理空間で体感する新しい鑑賞体験を生み出しました。

「OSAKA INTERNATIONAL ART 2025」会場イメージ

GAAATは、独自の技術とクリエイティビティによって、2次元であるデジタルと3次元であるフィジカルを横断し、新たな体験価値を創造するアートブランドです。

今回のOIA 2025出展では、大阪開催に合わせた作品構成のもと、世界的に人気の高いGUWEIZとORIHARAの作品をGAAAT独自の技術によってフィジカル空間に昇華。デジタルアートが持つ奥行きや質感を2.5次元表現で再現し、来場者に「新しい作品体験価値」を提供しました。



【各アーティストプロフィールと展示内容について】

今回の展示では、GAAAT独自のMetal Canvas Art（以下 MCA）を用いて両アーティストの作品を立体的に表現しました。ブースはシンプルな構成ながらも、「デジタル作品を半永久的な形で鑑賞する」新しい展示体験に来場者は驚きと感嘆の声を上げていました。

■ GUWEIZ（グウェイズ）

シンガポール拠点の世界的デジタルアーティスト。Instagramフォロワー100万人超。幻想とSFを融合したキャラクター表現に定評あり。

OIA 2025では、MCA作品を含む計5点を展示・販売。

精緻な構図とドラマティックな光表現が特徴のファンタジータッチ作品をMCAで再構築。奥行きのある陰影表現でファンを魅了しました。

代表展示作品例：

■ ORIHARA（オリハラ）

現代の人間像を妖しさと儚さをもって表現するビジュアルアーティスト。Adoなどのイメージディレクションも務める。

OIA 2025では、MCA作品を含む計5点を展示・販売。

幻想的で静謐な作風をMCAの層構造で表現。空気感のある立体感が「作品の中に入り込むよう」と高評価を得ました。



代表展示作品例：

【出展アーティスト直近の個展情報】

GUWEIZ（グウェイズ）：

「GUWEIZ個展 “CHROMA”」

会期：2025年6月6日（金）～6月30日（月）

会場：大垣書店 麻布台ヒルズ店 メインギャラリー

個展ではOIAで展示された作品を含む25点を公開。グッズ販売やサイン会も実施。

ORIHARA（オリハラ）：

「ORIHARA TOKYO: Extension of OIA」

会期：2025年6月27日（金）～7月1日（火）

会場：東急プラザ原宿「ハラカド」3F THE COFFEE BREW CLUB

OIA出展作品を中心に、限定グッズ（アクリルブロック、オーバーサイズTシャツ等）も販売。

【来場者と反響】

OIA 2025には2日間で約7,500人の来場者が訪れ、日本国内75組、海外42組を含む計117組の出展者が参加しました。会場には国内外のアートファンやコレクターが集い、売上規模は約12億9,000万円に達するなど、国際的なアートフェアとして高い成果を収めました。

SNS上では、

・「GUWEIZの作品がMCAで立体的になり新鮮」

・「ORIHARAの幻想的世界が物理空間に浮かび上がる感覚がすごい」

といった声が多数寄せられました。

【展示写真（一例）】

GUWEIZ作品の展示風景

ORIHARA作品の展示風景

GAAATブース全景

GAAATについて

GAAATは、独自の技術とクリエイティビティによって、2次元であるデジタルと3次元であるフィジカルを横断し、新たな体験価値を創造するアートブランドです。

アーティストだけでなく、イラストレーター、IPコンテンツホルダー、アパレルブランドなど、様々なステークホルダーとの協業により新たなアート体験を創造しています。シンガポール、ドバイ、アメリカなど世界各地で展覧会を開催しています。

WEB：https://gaaat.com/

GAAAT Gallery（EC）：https://gallery.gaaat.com/

Instagram：https://instagram.com/gaaat_art

X：https://x.com/gaaat_art

