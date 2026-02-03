初開催！「日本・ASEAN繁栄のためのパートナー・プロジェクト」日本とASEANの次世代リーダーが、共通する社会課題の解決を目指し、パートナーシップの深化を図ります！

一般財団法人 日本国際協力センター

外務省が推進する「日本・ASEAN繁栄のためのパートナー・プロジェクト」は、日本とASEANの将来を担う次世代人材が、アジア地域の持続的な繁栄に向け共通する社会課題の解決を目指し、協同してビジネスプランを作成すること、またそれを通じて若い世代間で相互理解を深め、パートナーシップを強化することを目指すプログラムです。

参加者（30名）は、約2週間にわたり、寝食を共にしながら学び、議論をします。まず東京および福岡で日本の社会課題への取り組みやソーシャルビジネス支援について学びます。また、日本の文化や生活も体験し、理解を深めます。そしてタイ・バンコクに渡り、タイをはじめとするASEANの社会課題やそれに対する取り組み・支援を学びます。そして「環境問題・気候変動」と「デジタルインフラ整備」の２グループに分かれてディスカッションをし、知見や議論を深め、それぞれの課題を解決するソーシャルビジネスプランを考え、報告会で発表します。

参加者は日本とASEAN各国から選抜された次世代リーダーとして、日ASEAN繁栄に向けた共創による新たな価値を生み出し、将来のアジア地域の連帯を創出していく役割が期待されます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/512_1_fc704b9041d09c9a3bdc884ccf52dc12.jpg?v=202602030621 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/512_2_9ffe7501c737d956b29f119d12b7aea7.jpg?v=202602030621 ]

実施団体：一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)

