TVアニメ「紫雲寺家の子供たち」クリアファイルの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「紫雲寺家の子供たち」の新商品を受注開始いたしました。

▼クリアファイル

謳華&ことの/紫雲寺ことの/紫雲寺謳華

■サイズ：約220×310mm

■素材：ポリプロピレン

(C)宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

