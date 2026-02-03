TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』B2タペストリー、キャラクターラバーマットの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』の新商品を受注開始いたしました。


▼B2タペストリー


アルマ


■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き




▼キャラクターラバーマット


アルマ


■サイズ：約600×350×2mm


■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー




(C)ななてる／KADOKAWA／神里・夜羽研究所




