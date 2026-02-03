TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマットの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
鈴ノ宮りりさ
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼B2タペストリー
鈴ノ宮りりさ
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
▼キャラクターラバーマット
鈴ノ宮りりさ
■サイズ：約600×350×2mm
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
==============================================
一流の淑女だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。
学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女（ノーブルメイデン）」を手に入れるべく精進し、
周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、
実は 一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。
母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、
お嬢様として振るまうりりさ。
ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、
ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し… 。
お嬢様×ロック!?
”本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕！
「ロックは淑女の嗜みでして」は各配信サービスで好評配信中！！
公式 HP：https://rocklady.rocks/
==============================================
(C)福田宏・白泉社／「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会
