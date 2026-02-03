TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマットの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』の新商品を受注開始いたしました。

▼Tシャツ

鈴ノ宮りりさ

■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）

Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）

XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）

■素材：綿

▼B2タペストリー

鈴ノ宮りりさ

■サイズ：B2サイズ728×515mm

■素材：ポリエステルスエード

■上部のみ紐付き

▼キャラクターラバーマット

鈴ノ宮りりさ

■サイズ：約600×350×2mm

■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー

==============================================

一流の淑女だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。

学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女（ノーブルメイデン）」を手に入れるべく精進し、

周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、

実は 一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。

母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、

お嬢様として振るまうりりさ。

ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、

ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し… 。

お嬢様×ロック!?

”本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕！

「ロックは淑女の嗜みでして」は各配信サービスで好評配信中！！

公式 HP：https://rocklady.rocks/

==============================================

(C)福田宏・白泉社／「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

