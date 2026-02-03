TVアニメ「New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT」Tシャツ、サムネイルキラステッカーセットの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT」の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
パンティ/ストッキング
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼サムネイルキラステッカーセット
パンティ/ストッキング/パンティ&ストッキング/スキャンティ&ニーソックス/ポリエステル&ポリウレタン
■3枚入り
■サイズ：約80mm
■ホログラム仕様
■素材：紙
(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
■関連リンク
購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130423/250947/list.html
きゃらON！ https://www.charaon.jp/
