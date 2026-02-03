TVアニメ「New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT」Tシャツ、サムネイルキラステッカーセットの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT」の新商品を受注開始いたしました。


▼Tシャツ


パンティ/ストッキング


■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）


　　　　　Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）


　　　　　XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）


■素材：綿





▼サムネイルキラステッカーセット


パンティ/ストッキング/パンティ&ストッキング/スキャンティ&ニーソックス/ポリエステル&ポリウレタン


■3枚入り


■サイズ：約80mm


■ホログラム仕様


■素材：紙










(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会




■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


