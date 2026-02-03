TVアニメ『公女殿下の家庭教師』Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンド、マグカップ、ダイカットステッカー、クリアファイルの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『公女殿下の家庭教師』の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
ティナ・ハワード
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼B2タペストリー
ティナ・ハワード
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
▼キャラクターラバーマット
ティナ・ハワード
■サイズ：約600×350×2mm
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
▼アクリルキャラスタンド
ティナ・ハワード/エリー・ウォーカー/リディヤ・リンスター
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
▼マグカップ
ティナ・ハワード＆エリー・ウォーカー
■サイズ：H95mm Φ82mm
■素材：陶器（ストーンウェア）
■容量：350ml"
▼ダイカットステッカー
ティナ・ハワード/エリー・ウォーカー/リディヤ・リンスター
■サイズ：約80mm
■素材：塩ビ
■耐水対光仕様
■フルカラー印刷
▼クリアファイル
ティナ・ハワード/エリー・ウォーカー
■サイズ：約220×310mm
■素材：ポリプロピレン
