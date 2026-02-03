【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】キッズエンジョイクラス260323_27

写真拡大

東急スポーツシステム株式会社


　東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、これからスポーツやフットボールを始めるお子様のプログラム『キッズエンジョイクラス』を開催いたします。


　フットボールの内容に限らず、身体をうまく使えるようになるコーディネーションやボールをうまく扱えるようになるボールフィーリングなど、低年齢の運動機能向上に必要な内容を行います。


　個々の対決や試合は行いませんので、経験や技術に関係なく、楽しく参加することができます。
　皆様のご参加をお待ちしております。



■内容


　各回でテーマに設定しており、対人トレーニングの中で技術を発揮できるようなトレーニングを行います。


１.コーディネーション：身体をうまく使えるように様々な動作を行います。


２.ボールフィーリング：ボールを手や足で扱えるようにボール運動を行います。


３.エンジョイトレーニング：ドリブルやシュートをたくさん経験できるような練習を行います。


４.ファンゲーム：試合ではなく、競争やタイムアタックなどのゲームを行います。



■対象


　新年中～小学2年生の会員・非会員



■スケジュール


○3月23日(月)・25日(水)・26日(木)


・15:40～16:40 U-8(新小学1・2年生)


　


○3月24日(火)・27日(金)


・15:40～16:40 U-6(新年中・年長)



■定員


　各12名


※通常スクールより少ない人数で実施いたします。



■場所


　アディダスフットサルパーク池袋


・住所　　　〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7


　　　　　　ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上


　　　　　　アディダスフットサルパーク池袋内


　　　　　　※JR線「池袋駅」より徒歩3分


・電話番号　03-5953-2270


・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00


・休館日　　年末年始・臨時メンテナンス時など



■料金(税込)


　1,100円／回


※事前にオンライン決済にてお支払いください。



■持ち物


・運動できる格好


・シューズ(スパイク以外)


・飲み物


・タオル



■その他


・荒天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。


　天候不良の場合は、お電話またはスクールHPにてご確認ください。


・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。


・キャンセルの際は、必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。


・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。


・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。　



■お申込み


※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。


　マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。



・マイページ登録済みの方(会員・非会員)


お申込みはこちら :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-03-23


・マイページ登録がなく初めて参加する方(非会員)　　　　　　　　　　　　　　　　


ご登録はこちら :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/register/?_gl=1%2a1nlikfq%2a_gcl_au%2aMjAxOTQ0NjgyNy4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga%2aMTAyMzQzNTY1My4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NTc2Mzg4NjgkbzE5JGcxJHQxNzU3NjQzNTM0JGo2MCRsMCRoMA..#_ga=2.190254306.818006561.1757638865-1023435653.1755047477


■お問い合わせ


お問い合わせはこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html


■詳細URL


　https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/kids_enjoy_class_260323_27.html