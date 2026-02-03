【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】キッズエンジョイクラス260323_27

東急スポーツシステム株式会社

東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、これからスポーツやフットボールを始めるお子様のプログラム『キッズエンジョイクラス』を開催いたします。

フットボールの内容に限らず、身体をうまく使えるようになるコーディネーションやボールをうまく扱えるようになるボールフィーリングなど、低年齢の運動機能向上に必要な内容を行います。

個々の対決や試合は行いませんので、経験や技術に関係なく、楽しく参加することができます。

皆様のご参加をお待ちしております。

■内容

各回でテーマに設定しており、対人トレーニングの中で技術を発揮できるようなトレーニングを行います。

１.コーディネーション：身体をうまく使えるように様々な動作を行います。

２.ボールフィーリング：ボールを手や足で扱えるようにボール運動を行います。

３.エンジョイトレーニング：ドリブルやシュートをたくさん経験できるような練習を行います。

４.ファンゲーム：試合ではなく、競争やタイムアタックなどのゲームを行います。

■対象

新年中～小学2年生の会員・非会員

■スケジュール

○3月23日(月)・25日(水)・26日(木)

・15:40～16:40 U-8(新小学1・2年生)

○3月24日(火)・27日(金)

・15:40～16:40 U-6(新年中・年長)

■定員

各12名

※通常スクールより少ない人数で実施いたします。

■場所

アディダスフットサルパーク池袋

・住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7

ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上

アディダスフットサルパーク池袋内

※JR線「池袋駅」より徒歩3分

・電話番号 03-5953-2270

・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00

・休館日 年末年始・臨時メンテナンス時など

■料金(税込)

1,100円／回

※事前にオンライン決済にてお支払いください。

■持ち物

・運動できる格好

・シューズ(スパイク以外)

・飲み物

・タオル

■その他

・荒天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。

天候不良の場合は、お電話またはスクールHPにてご確認ください。

・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。

・キャンセルの際は、必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。

・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。

・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。

■お申込み

※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。

マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。

・マイページ登録済みの方(会員・非会員)

お申込みはこちら :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-03-23

・マイページ登録がなく初めて参加する方(非会員)

ご登録はこちら :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/register/?_gl=1%2a1nlikfq%2a_gcl_au%2aMjAxOTQ0NjgyNy4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga%2aMTAyMzQzNTY1My4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NTc2Mzg4NjgkbzE5JGcxJHQxNzU3NjQzNTM0JGo2MCRsMCRoMA..#_ga=2.190254306.818006561.1757638865-1023435653.1755047477

■お問い合わせ

お問い合わせはこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html

■詳細URL

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/kids_enjoy_class_260323_27.html