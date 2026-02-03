書籍『チームシップ　世界トップチームが証明した成果につながる10の実践』2月3日発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『チームシップ 世界トップチームが証明した成果につながる10の実践(https://pub.jmam.co.jp/book/b669362.html)』を2026年2月3日（火）全国の書店、ネット書店にて発売しました。

■本書の内容

エグゼクティブコーチ／ベストセラー作家キース・フェラッジが、

20年以上にわたる3,000以上のチームの研究をもとに、世界上位15％のチームの秘密を解き明かす！

現在のように不安定で変化が速く、分散化が進むビジネス環境では、

どれほど優秀なリーダーでも、1人の力だけでは成果を出し続けることはできません。

チームの力を最大限に引き出す「チームシップ」がカギになります。

チームシップとは、メンバー全員が互いを高め合い、支え合いながらチームを向上させ、

成果を生み出していくあり方です。

忌憚なく意見を交わしながら、心を支え合う絆を意図的につくっていくことが求められます。

そのために、チームは10の「転換」を遂げる必要があり、素早く成果を出す絆とコラボレーションのプロセスを、10の実践を通じてつくり上げます。

それぞれの転換ごとに、今のチームを診断するための問い、転換を促すルールや具体策を紹介。

本書を手がかりに、世界上位15％のチームが実践する方法を、すぐに取り入れられます。

経営層からリーダー、マネジャー、人事担当者、チームメンバー全員に役立つ一冊。

<10の転換>

１．中央集権型リーダーシップから、チームがともに高め合う行動への転換

２．対立回避から、率直さへの転換

３．偶発的な関係性から、意図したチームの絆づくりへの転換

４．個人のレジリエンスから、チームレジリエンスへの転換

５．コラボレーションを向上させる転換：会議の変革を通じた共創

６．チームの新たなOSとしてのアジャイルへの転換

７．称賛の乏しい文化から、仲間同士で称賛・承認し合う文化への転換

８．多様性、包摂性、帰属意識への転換

９．互いにコーチとなる探究者チームへの転換

10．サイロ化した組織から、足並みのそろった組織への転換

■書籍概要

タイトル：『チームシップ 世界トップチームが証明した成果につながる10の実践』

著 者：キース・フェラッジ/ポール・ヒル

監 訳 者 ：鈴木 義幸

訳 者：高橋 佳奈子

発 売 日 ：2026年2月3日（火）

価 格：2,530円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：280ページ

判 型：A５

ISBN ：9784800593801

■目次

第１章 チームシップを解き明かす

第２章 中央集権型リーダーシップから、チームがともに高め合う行動への転換

レッドフラッグルール：誰もが等しくチームのすべての目標と目標達成に向けたお互いの貢献にコミットする

第３章 対立回避から、率直さへの転換

レッドフラッグルール：勇気を持って発言する

第４章 偶発的な関係性から、意図したチームの絆づくりへの転換

レッドフラッグルール：互いに真にコミットする

第５章 個人のレジリエンスから、チームレジリエンスへの転換

レッドフラッグルール：互いを高める

第６章 コラボレーションを向上させる転換：会議の変革を通じた共創

レッドフラッグルール：大胆なイノベーションのために幅広い共創を行う

レッドフラッグルール：コラボレーションの向上のためにテクノロジーを活用する

第７章 チームの新たなＯＳとしてのアジャイルへの転換

レッドフラッグルール：アジャイルこそが私たちのＯＳである

第８章 称賛の乏しい文化から、仲間同士で称賛・承認し合う文化への転換

レッドフラッグルール：私たちは称賛し合う

第９章 多様性、包摂性、帰属意識への転換

レッドフラッグルール：多様な人々や声を信じ、革新的なパフォーマンスを達成する

第10章 互いにコーチとなる探求者チームへの転換

レッドフラッグルール：お互いにコーチし合う

第11章 サイロ化した組織から、足並みのそろった組織への転換

レッドフラッグルール：究極の目標に向けて足並みをそろえ、そこへ達するために優先順位とトレードオフについて認識を同じくする

付録：各転換のレッドフラッグルールと現状把握のための診断

■著者プロフィール

キース・フェラッジ（Keith Ferrazzi）

『Never Eat Alone』（邦題『一生モノの人脈力』)、『Who's Got Your Back』、『Leading Without Authority』、『Competing in the New World of Work』などを執筆し、ニューヨークタイムズ紙のベストセラーリストで一位を獲得。

卓越した請演者、事業家、投資家であり、世界トップクラスのエグゼクティブ・チームのコーチとしてフォーチュン50の企業、世界銀行、評価額10億ドル以上の未上場スタートアップ企業、政府機関などの変革をコーチしてきた。ハーバード・ビジネス・レビューやフォーブス、ウォール・ストリート・ジャーナル、フォーチュン、ファスト・カンパニー、インク・マガジンなどにも多数寄稿している。

デロイトとスターウッド・ホテルズでCMOや営業の最高責任者などを歴任し、フェラッジ・グリーンライト（チーム・コーチング会社）を創業し、チームの変革を専門に扱うグリーンライト・リサーチ・インスティテュートを率いている。

ポール・ヒル（Paul Hill)

数々の賞を受賞したビジネス編集者兼犯罪担当記者で、編集コンサルタントに転身。世界で最も評価の高い書籍を何冊も執筆、もしくは代理執筆しており、ノンフィクション作品や、グローバルなビジネス・リーダーに思考を促すような記事を多数執筆している。英国在住。

■監訳者プロフィール

鈴木 義幸（すずき よしゆき）

株式会社コーチ・エィ 取締役会長／エグゼクティブコーチ

慶應義塾大学文学部人間関係学科社会学専攻卒業。株式会社マッキャンエリクソン博報堂（現株式会社マッキャンエリクソン）に勤務後、渡米。ミドルテネシー州立大学大学院臨床心理学専攻修士課程修了。帰国後の1997年、コーチ・トゥエンティワンの設立に参画。2001年、株式会社コーチ・エィ設立と同時に取締役副社長就任。2007年1月、取締役社長就任。2018年1月、代表取締役社長就任。2025年1月より現職。

200人を超える経営者のエグゼクティブ・コーチングを実施。リーダー開発とともに、企業の組織変革を手掛ける。また、神戸大学大学院経営学研究科MBAコースをはじめ、数多くの大学において講師を務める。

『新 コーチングが人を活かす』、『リーダーが身につけたい25のこと』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『新版 コーチングの基本』（日本実業出版社・監修）など著書多数。

■訳者プロフィール

高橋 佳奈子（たかはし かなこ）

東京外国語大学ロシア語学科卒業。英米文学翻訳家。 おもな訳書に『自分を大事にする人がうまくいく スタンフォードの最新「成功学」講義』（大和書房）、『顧客体験と従業員体験の好循環をつくる エクスペリエンス・マインドセット』、『FRICTION（フリクション） 職場の問題を解決する摩擦の力』（ともに日本能率協会マネジメントセンター）などがある。

