「もしテク × 経済・投資の目利き塾 in 大阪」にて万博後の大阪の最新動向をテーマに講演

株式会社プレサンスコーポレーション

株式会社プレサンスコーポレーション（以下「当社」）は、2025年11月22日（土）にテレビ大阪本社で開催された「もしテク × 経済・投資の目利き塾 in 大阪」に協賛企業として参加いたしました。



【もしテク × 経済・投資の目利き塾 in 大阪について】

本イベントは、経済ニュースや投資番組を通じて幅広い視聴者に向けた情報発信を行うメディアと、経済・金融の専門家が連携することで、金融環境の変化や投資判断に必要な視点を多角的に伝える取り組みです。

今回のテーマは、変化の激しい社会において「経済をどう捉え、どのように資産形成に活かすか」。世界的なインフレ、金利政策、為替変動、国内の人口構造の変化など、個人の生活や投資に直結するテーマについて、テレビ番組の出演者やエコノミストがわかりやすく解説します。また、番組で話題となった事例や企業動向、投資における成功・失敗のポイントについて、現場ならではの視点や最新データを交えながら議論が行われました。

金融市場における情報は、専門性が高い一方で誤解や先入観に左右されやすい面があります。本イベントでは、単なる情報提供やトレンド紹介に留まらず、「情報の読み解き方」「判断軸のつくり方」といった、将来の資産形成に役立つ“考え方”について解説しました。初心者から投資経験者まで、幅広い層に向けて実践的な知識と視点を提供するプログラムとして企画されました。

大阪での開催となる今回は、地域の経済圏やマーケットの特徴にも触れながら、参加者が自らの生活設計や投資判断に活かせる内容になります。金融リテラシーを高めたい方、最新の経済動向を学びたい方、これからの資産形成に確かな基準を持ちたい方にとって、有意義な機会となれば幸いです。

【セミナー概要】

開催日：2025年11月22日（土）13:00～18:00

会場：テレビ大阪本社／全国ライブ配信あり

主催：テレビ大阪・BSテレビ東京・日本経済新聞社

【当日の様子】

当社セミナーでは、変化の大きい経済環境の中で、大阪がなぜ資産形成のフィールドとなり得る可能性があるのかをテーマに講演しました。

統合型リゾート 大阪IR（2030年開業予定）・うめきたプロジェクト（[1] 2027年度開業予定）といった再開発・中央線の延伸をはじめとした交通インフラ整備など、将来的な都市成長の見通しに加え、公表されている統計や推計をもとにした人口動態、企業集積、観光需要といった大阪の構造的な強みを取り上げ、不動産投資という視点での大阪の魅力を余すことなくお伝えしました。

当日は、当社ブースでも資産形成や投資に関心を持つ多くの来場者と直接対話することができ、大阪という市場の魅力を知っていただく有意義な機会となり、当社ブランドの認知向上にもつながりました。

※開業時期は変更になる場合があります。

※出典：大阪市ホームページ

※出典：大阪府・大阪市 IR推進局HP

【弊社登壇者紹介】

佃 大和（株式会社プレサンスコーポレーション General maneger）

講演テーマ：「大阪の不動産投資～ポイントは「目先」ではなく「時と場所」」

当社から登壇し、万博・IR・大規模再開発など、投資家から注目を集める大阪の今後について、多方面から読み解く内容で、将来の資産形成における魅力やリスク、エリア選定について解説。

大学卒業後にプレサンスへ新卒入社。営業として全国を飛び回った後、セミナーやイベントの企画を立ち上げ、営業活動を推進しています。

不動産は当然のことながら、株などの他投資商材にも精通し、自社物件を含め複数の資産を保有する投資マニア。特定商材に偏らない分散型資産戦略を得意とし、大阪市況や開発動向にも明るい。丁寧で実践的かつ中立的な視点が信頼を集めている。

【株式会社プレサンスコーポレーションについて】

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。

2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

※ 不動産経済研究所調べ（2025年2月現在）

プレサンスコーポレーションの使命は次の世代に真の価値を創造すること。

私たちプレサンスコーポレーションがご提案する“マンション”という商品にも、そうした時代の選別に耐えうる確かな価値と品質、そして数十年後の将来を託せる信頼性が求められています。

それらのニーズを満たし、真の価値を創造することこそが私たちの使命。

常にお客様の視点、住まう方の立場に立ち、マンションディベロッパーとしての、真摯なものづくりとコンサルティングからアフターフォローまで含めたトータルでのサービス提供で、本当にご納得して頂けるマンションをご提案し続けています。

会社名：株式会社プレサンスコーポレーション

代表者：代表取締役 原田昌紀

創立 ：1997年10月1日

資本金：78億8,623万2,091円

所在地：大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階

コーポレートサイト：https://www.pressance.co.jp/(https://www.pressance.co.jp/blu/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンスNEXT マーケティング支社 WEB戦略室

担当：鶴巻、山本

電話番号：0120-983-277

メールアドレス：web-inquiry@pressance.co.jp