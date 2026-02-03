スタイリスト福田麻琴さんがミモレのためにセレクトした、「マニプリのコットンシルクストール」がミモレストアに新登場！

株式会社講談社

このたび、株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」に、職人技によるオリジナルプリントが際立つブランド「manipuri（マニプリ）」のコットンシルクストールが新登場しました。

今回、スタイリストの福田麻琴さんが豊富な柄の中からミモレのためにセレクトしたのは、爽やかな白ベースのモノトーン柄。大判サイズでありながらしなやかで、ちょっと肌寒い春先の羽織りにもぴったりの一枚です。

【商品情報】

マニプリのコットンシルクストール120〈ガラスドームフラワー〉

販売価格：\15,400（税込）

サイズ：約120cm×120cm

素材：コットン70%、シルク30%

▶ご購入はこちらから

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0011

麻琴さんの私服スタイリングとともに紐解く「マニプリ コットンシルクストール」の魅力

アートのような美しい絵柄はマニプリならでは。シンプルな線画で描かれたガラスドームと花々が優美なムードを醸し出します爽やかな“白ベース”で着こなしに清涼感と気品をプラス。暑い時期はふわっと羽織って日除けにも！

春夏の新作ラインナップの中からセレクトしたのは、ミモレ読者さんにイチオシの「モノトーン柄ストール」。服との合わせやすさやお仕事シーンでも使えることを重視してチョイスしました。

爽やかな“白ベース”なので顔まわりがパッと明るく、コーデが華やかな印象になります。大判サイズなので、ふわっと大きく纏っても素敵！

シャツやジャケット、アウターにあしらってアクセントにするのはもちろん、さらりとしたコットン混素材は素肌に羽織っても気持ちがよく、夏は冷房対策や日よけにも活躍します。

（by 福田真琴さん）

使いやすいサイズでアレンジ自在。前でひと結びしても広げてもきまる

グレーシャツの胸元に、ボウタイ風にきゅっと結んでマニッシュな雰囲気に。ストールを垂らすことで縦ラインが強調され、細見え効果も！シックなグレーの着こなしも“白”の分量が増えると一気に華やかに。

柄ストールというとエレガントなイメージがあるかもしれませんが、これはシルクのまろやかな艶とコットンのドライな質感のバランスが絶妙で、サイドゴアブーツやハーフパンツなどカジュアルなアイテムとも馴染み良し。マダムっぽくなりすぎず、どこかクールに仕上がるところが気に入っています。（福田真琴さん）

アートのような美しい絵柄が着こなしの洗練度を高めてくれる。

2枚、3枚と揃えるファンも多いという「マニプリ」のコットンシルクストール。実は福田さんとのコラボも今回が第3弾になります。モノトーンのプリント柄は合わせる色を選ばず、柄が苦手という方もチャレンジしやすい一枚。数量限定、期間限定で発売中です。

mi-mollet STORE（ミモレストア）について

株式会社講談社のウェブマガジン「mi-mollet」発のコンセプト型メディアコマースサイト。明日が少しだけ楽しくなるファッションや暮らしがときめくモノ・コトをお届けするストアとして、2022年6月にスタートしました。

mi-molletについて

2015年に講談社が運営をスタートした大人の女性向けウェブマガジン。ファッション、ビューティ&ヘルス、ライフスタイル、エンタメ、キャリア、占いなど、成熟に向かうミドルエイジ女性に寄り添う幅広いジャンルのリアル情報を提供し、濃いファンを獲得しています。月間訪問者数（UU）は約300万人、会員数約12.6万人で、ミドルエイジ女性メディアNo.1

＊日本A B C協会Web指標一覧 （2024年4-6月期）より

