カラオケパセラ TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』コラボ開催決定！！
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期の放送を記念して、コラボ企画を開催いたします！
■開催期間：2026/2/13～3/15
■開催店舗：カラオケパセラ池袋本店
カラオケパセラ新宿靖国通り店
カラオケパセラ秋葉原電気街店
カラオケパセラなんば道頓堀店
作品の世界観をイメージしたコラボメニューをご用意しました。
あなたは“拷問”の誘惑に屈してしまうのか――？
皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。
メニュー
※『祝！アニメ2期放送おめでとうケーキ』以外は予約なしでもコラボメニューのご注文ができます。※『祝！アニメ2期放送おめでとうケーキ』は前日16時までの予約が必要です。
※ルームは1名からご利用できます。
※ご注文はコラボ開催店舗の全室から注文可能です。
ノベルティ
コラボメニュー1品ご注文につき1枚、オリジナルコースター(全5種)をランダムでプレゼント！
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※数量に限りがございますので、無くなり次第引換券対応となる場合がございます。
販売数分増刷はいたしますが後日店頭での受け渡しとなりますので予めご了承ください。
※特典に傷や汚れなどがあった場合、交換はその場限りとなりますので、予めご了承ください。
※原則として、お客さまのご都合による特典の交換はお受けできません。
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』
国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。
王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。
「姫様“拷問”の時間です」
監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。
ほわほわの焼きたてトースト！
湯気がたちのぼる深夜のラーメン！
愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！
美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、
“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？
誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！
アニメ公式ホームページ(https://himesama-goumon.com/)
https://himesama-goumon.com/
第2期 2026年1月12日（月）よりTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送開始
- ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信
詳細を見る :
https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/7731/
