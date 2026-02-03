イチゴで今年の運勢チェック！ケンエレスタンド限定カプセルトイ『フォーチュンドロップス いちご』が誕生

写真拡大 (全2枚)

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が運営するカプセルトイ専門店・KENELE STAND（ケンエレスタンド）より、イチゴにちなんだ運勢が楽しめる新感覚のおみくじカプセルトイ『フォーチュンドロップス いちご』を、2026年3月中に発売いたします。



発売に先駆けて、2026年2月5日(木)～3月1日(日)に開催される「ヨコハマストロベリーフェスティバル 2026」にて、先行販売することが決定いたしました。




『フォーチュンドロップス いちご』は、全5種類のイチゴ型の容器の中にいちごみくじが入っており、大吉は完熟、凶は収穫前といったように、イチゴの成長過程になぞらえて運勢を表現しています。




恋愛運、仕事運や金運などの各項目も、イチゴにまつわるエピソードを交えて解説されており、思わずクスッと笑ってしまうような、遊び心あふれるユニークな占いが楽しめるケンエレファントの直営店舗限定のカプセルトイ製品です。いちごみくじを引いた後は小物入れとしても使用でき、容器同士を連結させることも可能です。




3月の発売に先駆けて、2026年2月5日（木）～3月1日（日）に横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催される、子どもから大人まで幅広い世代に愛される“いちご”の新しい楽しみ方を発信するイベント「ヨコハマストロベリーフェスティバル 2026」（https://www.yokohama-akarenga.jp/strawberryfes/）にて、先行発売いたします。




また、イベント会場を隣接する横浜赤レンガ倉庫2号館 2Fにて運営する「ケンエレスタンド 横浜赤レンガ倉庫」では、『フォーチュンドロップス いちご』を結べるおみくじ掛けを設置いたします。




フレッシュな苺を味わったり、ワークショップやその他イチゴにまつわる様々なコンテンツが楽しめる「ヨコハマストロベリーフェスティバル 2026」を堪能しつつ、今年の運勢も占ってみてはいかがでしょうか。




KENELE STANDでは、今後もアーティストとのコラボレーションや直営店舗限定アイテムを展開し、来るたびに新しい出会いがあるカプセルトイの世界を届けてまいります。



【『フォーチュンドロップス いちご』 商品概要】




種類：カプセル全5種（赤、ピンク、緑、白、黒）、おみくじ全7種


発売日：2026年3月中


販売価格：カプセルトイ/1個400円（税込）


販売場所：ケンエレスタンド公式SNSより追ってお知らせいたします。


企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント


※「ヨコハマストロベリーフェスティバル 2026」では、先行販売となります。


※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。


※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。



【KENELE STAND／ケンエレスタンド　概要】


KENELE STANDは、ケンエレファントのミニチュアをメインに、コレクターに向けた、コレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。




＜常設店舗 一覧＞


・ケンエレスタンド 秋葉原店 ・ケンエレスタンド 新橋店


・ケンエレスタンド エキュート上野店/上野ランド ・ケンエレスタンド Echika fit上野店


・ケンエレスタンド 札幌ステラプレイス店 ・ケンエレスタンド 名古屋駅店


・ケンエレスタンド 名古屋伏見店 ・ケンエレスタンド 横浜赤レンガ倉庫店


・ケンエレスタンド 新横浜駅店 ・ケンエレスタンド Echika fit 東京店


・ケンエレスタンド 八重北店 ・ケンエレスタンド ASTY京都 八条東口店


・ケンエレスタンド シャポー市川店


※ケンエレポート 羽田空港店・・・こちらは無人店舗となります。




▶ケンエレスタンド公式SNS


・X：https://x.com/kenelestand


・Instagram：https://www.instagram.com/kenelestand/




【株式会社ケンエレファントについて】


・所在地：〒101-0064　東京都千代田区神田猿楽町2-1-14　A＆Xビル4Ｆ


・代表取締役社長：石山 健三


・設立：2000年2月9日


・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営　ほか


・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp




▶ケンエレファント公式SNS


・X：https://twitter.com/kenelestaff


・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/




【「ヨコハマストロベリーフェスティバル 2026」 開催概要】


・期間：2026年2月5日（木）～3月1日（日）


　　　　　※雨天決行、荒天時は休業することがあります。


・営業時間：10:00～18:00（最終入場時間17:45）


・入場料：500円（税込）


　※飲食・物販代等は別途。


　※小学生以下は無料（保護者同伴に限る）


・場所：横浜赤レンガ倉庫イベント広場


・主催：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）