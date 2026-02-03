キム・ヘユン、約1年8ヶ月ぶりの来日公演決定！『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』神奈川・大阪で開催
株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX、本社：東京都品川区、代表取締役：孫一亨）は、ドラマ「今日から“ニンゲン”に転身しました」で主演を務め、グローバルな人気を誇るキム・ヘユンのアジアツアー日本公演『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』を、3月13日(金)神奈川・16日(月)大阪にて開催させていただく運びとなりました。
繊細な感情表現と高い演技力で、韓国のみならず世界中で愛されている女優キム・ヘユンの約1年8ヶ月ぶりとなる来日公演が決定。韓国・ソウルを皮切りにスタートするファンミーティングは、3月13日(金)に神奈川・やまと芸術文化ホール、16日(月)には大阪・松下IMPホールにて開催されます。
キム・ヘユンは、ドラマ「SKYキャッスル」や「偶然見つけたハル」などで確かな存在感を放ち、日本でも一大ブームを引き起こしたドラマ「ソンジェ背負って走れ」のヒロイン“イム・ソル”役を熱演し、大きな話題を呼びました。さらに、現在Netflixにて配信中のドラマ「今日から“ニンゲン”に転身しました」では、MZ世代の九尾狐“ウンホ”役を演じ、これまでにない新たな一面を披露し、相手役のロモンとの相性抜群のケミでも注目を集めています。
キム・ヘユンのアジアツアー日本公演『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』の楽天チケット先行抽選受付は、2月4日(水)18:00よりスタート。
確かな実力と親しみやすい魅力で、“ラブコメの女王”と称賛されるキム・ヘユンの来日ファンミーティングに、ぜひご期待ください。
2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN概要
【日程・会場】
[神奈川] やまと芸術文化ホール メインホール
2026年3月13日(金)
昼公演 | 13:00開場 14:00開演
夜公演 | 17:00開場 18:00開演
[大阪] 松下IMPホール
2026年3月16日(月)
昼公演 | 14:00開場 15:00開演
夜公演 | 18:00開場 19:00開演
※公演内容、開場・開演時間等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※上記変更に伴うチケットの払戻しはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
【チケット料金】
■VIP指定席：23,100円（税込）
＜来場者特典＞
お見送り会(ALL)
＜VIP特典＞
前方エリアVIP席・グループ撮影会(ALL)・直筆サインポスター(抽選)・直筆サインポラロイド(抽選)
■一般指定席：14,300円（税込）
＜来場者特典＞ お見送り会(ALL)
※7歳以上要チケット。７歳未満は入場不可。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
【楽天チケット先行抽選受付】
受付期間：2026年2月4日(水)18:00～2月11日(水)23:59
当選発表：2026年２月13日(金)18:00頃
https://r10.to/2026kimhyeyoon
※おひとり様1公演につき4枚までお申込みいただけます。(最大4公演お申込み可)
公演に関する詳細はこちら
https://imx.ne.jp/2026kimhyeyoon/
主催：ARTIST COMPANY
主管：株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX) / CONCEPT.K COMPANY
企画：FROMM / WONDER WALL
制作：株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX) / 株式会社HPS
運営：キョードー横浜