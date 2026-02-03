キム・ヘユン、約1年8ヶ月ぶりの来日公演決定！『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』神奈川・大阪で開催

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX、本社：東京都品川区、代表取締役：孫一亨）は、ドラマ「今日から“ニンゲン”に転身しました」で主演を務め、グローバルな人気を誇るキム・ヘユンのアジアツアー日本公演『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』を、3月13日(金)神奈川・16日(月)大阪にて開催させていただく運びとなりました。

繊細な感情表現と高い演技力で、韓国のみならず世界中で愛されている女優キム・ヘユンの約1年8ヶ月ぶりとなる来日公演が決定。韓国・ソウルを皮切りにスタートするファンミーティングは、3月13日(金)に神奈川・やまと芸術文化ホール、16日(月)には大阪・松下IMPホールにて開催されます。

キム・ヘユンは、ドラマ「SKYキャッスル」や「偶然見つけたハル」などで確かな存在感を放ち、日本でも一大ブームを引き起こしたドラマ「ソンジェ背負って走れ」のヒロイン“イム・ソル”役を熱演し、大きな話題を呼びました。さらに、現在Netflixにて配信中のドラマ「今日から“ニンゲン”に転身しました」では、MZ世代の九尾狐“ウンホ”役を演じ、これまでにない新たな一面を披露し、相手役のロモンとの相性抜群のケミでも注目を集めています。

キム・ヘユンのアジアツアー日本公演『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』の楽天チケット先行抽選受付は、2月4日(水)18:00よりスタート。

確かな実力と親しみやすい魅力で、“ラブコメの女王”と称賛されるキム・ヘユンの来日ファンミーティングに、ぜひご期待ください。

2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN概要

【日程・会場】

[神奈川] やまと芸術文化ホール メインホール

2026年3月13日(金)

昼公演 | 13:00開場 14:00開演

夜公演 | 17:00開場 18:00開演

[大阪] 松下IMPホール

2026年3月16日(月)

昼公演 | 14:00開場 15:00開演

夜公演 | 18:00開場 19:00開演

※公演内容、開場・開演時間等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※上記変更に伴うチケットの払戻しはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

【チケット料金】

■VIP指定席：23,100円（税込）

＜来場者特典＞

お見送り会(ALL)

＜VIP特典＞

前方エリアVIP席・グループ撮影会(ALL)・直筆サインポスター(抽選)・直筆サインポラロイド(抽選)

■一般指定席：14,300円（税込）

＜来場者特典＞ お見送り会(ALL)

※7歳以上要チケット。７歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

【楽天チケット先行抽選受付】

受付期間：2026年2月4日(水)18:00～2月11日(水)23:59

当選発表：2026年２月13日(金)18:00頃

https://r10.to/2026kimhyeyoon

※おひとり様1公演につき4枚までお申込みいただけます。(最大4公演お申込み可)

公演に関する詳細はこちら

https://imx.ne.jp/2026kimhyeyoon/

主催：ARTIST COMPANY

主管：株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX) / CONCEPT.K COMPANY

企画：FROMM / WONDER WALL

制作：株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX) / 株式会社HPS

運営：キョードー横浜