2026年の「DAZNガールズ」メンバー6名が決定！2月7日(土)ヤンマースタジアム長居にて開催の、セレッソ大阪 vs ガンバ大阪戦にて6名での新体制を初披露

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」は、スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」とともに、2026年に「DAZN」で配信されるサッカー等のスポーツコンテンツの現場でリポート＆イベント活動を行う「DAZNガールズ」を選出するオーディションを開催しました。

応募総数1,000名以上、「ミクチャ」でのライブ配信と動画投稿での獲得ポイントによる審査、面接審査、最終現地審査の結果により、MAO、MOMO、RIN、ERIKA、CHINA、KOKOの6名が、2026年の「DAZNガールズ」に決定しました。

新体制の「DAZNガールズ」は、2月7日(土)にヤンマースタジアム長居で開催される明治安田J1百年構想リーグ 第1節 セレッソ大阪vsガンバ大阪戦の試合前に初披露をいたします。その後、日本各地のスタジアムやドーム等の競技場でのPR活動を始め、「DAZN」でのリポーター活動や「DAZN」に関連した様々なイベントへの出演など、あらゆるスポーツと「DAZN」を盛り上げる活動を予定しています。(活動期間:～2026年12月頃まで)

今後も「ミクチャ」と「DAZN」は「DAZNガールズ」の活動を通して、スポーツチームの応援や地域振興を推進し、スポーツ業界の更なる発展と盛り上がりに貢献してまいります。

■「DAZNガールズ」メンバー紹介

MAO 北海道出身

3年目になりました、MAOです！チア・リポーター出身、踊ることと喋ることが大好きです！今季も沢山のスタジアムを巡り、発信し、1人でも多くの方にとって「スポーツ観戦に行きたい！」のきっかけになりたいと思います！今シーズンもよろしくお願いいたします！

MOMO 福岡県出身

スポーツ観戦のワクワクや楽しさを、もっと身近に感じてもらえる存在になりたいと思っています！DAZNとスポーツを通して、たくさんの笑顔を届けられるよう頑張ります！また、DAZNガールズとしての活動は3年目になりますが、今まで以上にスポーツを盛り上げていきたいと思っています！今シーズンもよろしくお願いいたします！

RIN 大阪府出身

今年も全国のスポーツファンの皆さまとお会いできることを楽しみにしています！

楽しみにしてもらえるコンテンツをたくさん発信していきます！

ERIKA 兵庫県出身

DAZNガールズのメンバーに選んでいただけてとても嬉しいです！

大好きなスポーツに関わる活動をすることが大きな夢だったので、叶ってすごく嬉しいです！

趣味は高校野球、高校サッカーを見る事です！これからはDAZNガールズとしてスポーツ観戦の魅力をたくさんの人に広めていけるように全力で頑張ります！

CHINA 静岡県出身

DAZNガールズとして、スポーツを愛する皆さまに寄り添いながら、感動や熱量をより多くの方々に届けられる存在になれるよう努力していきます。一つ一つの経験を大事にし、精一杯頑張っていきます！よろしくお願いします！

KOKO 青森県出身

DAZNガールズに選んでいただき光栄です！配信審査の時からずっと背中を押してくださった皆さま、本当にありがとうございました。スポーツ観戦が大好きな方はもちろん、「これから詳しくなりたい！」という方とも、みんなで繋がれるような発信をしていきたいです。スポーツの熱狂を多くの方に届けられるよう、精一杯頑張っていきます！

■「DAZNガールズ」お披露目予定

日程 :2026年2月7日(土) 16時キックオフ

場所 :ヤンマースタジアム長居

対戦カード :明治安田J1百年構想リーグ 第1節 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

お披露目予定 :14時30分ごろ ※時刻は予告なく変更になる場合がございます

(試合開始前のピッチレベルにてお披露目を予定)

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/5ns21yf

■「DAZN」について

「DAZN(ダゾーン)」は、スポーツファンが好きなスポーツを、いつでもどこでも「DAZN Everywhere」でお楽しみいただけるスポーツ・チャンネルです。ライブ配信はもちろん、見逃し配信やハイライト、オリジナルコンテンツを、テレビ、スマートフォン、PC、タブレット端末、ゲーム機などからご覧いただけます。イギリスに本社を置く世界的スポーツメディアDAZNグループが提供する「DAZN」は、日本、台湾、ドイツ、オーストリア、スイス、ベルギー、イタリア、スペイン、ポルトガル、フランス、カナダ、アメリカで独自展開をしており、225以上の国と地域で利用できるグローバルプラットフォームも展開しています。

公式サイト: https://www.dazn.com/ja-JP/home

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/