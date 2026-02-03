「シャフト50周年展」 総参加者数は20,000人以上！オフィシャルグッズの事後通販が本日2月3日(火)18:00より販売開始！

■シャフト50周年展 大好評のうちに閉幕！

12月27（土）から1月18日（日）まで、東京・池袋Mixalive TOKYOにて開催したアニメ―ションスタジオ・シャフト設立50周年を記念したイベント「シャフト50周年展」 が閉幕いたしました。期間中、合計20,000人以上※のお客様にシャフト50周年展（展示会や特別上映会など）をお楽しみいただきました。沢山のご来場、誠にありがとうございました。

シャフト50周年展では、前期・後期で展示内容を一部入れ替えるなど、合計1,400点以上の原画や設定資料の展示のほかに、豪華キャストが勢ぞろいしたトークイベント「シャフト50周年展×Mixa Animation Diary『化物語』」の開催、各作品に関わったスタッフが登壇し制作に関するエピソードを紹介しながら作品を振り返れる「シャフト50周年展 特別上映会」を実施。まさに、50年の歴史を振り返るにふさわしいイベントとなりました。

また、シャフト50周年展の会場となったMixalive TOKYOも 2026年1月18日（日）を もちまして閉館いたしました。たくさんのご愛顧をいただき、感謝申し上げます。

※展示会のほか特別上映会の来場者などをもとに集計。シャフト50周年展製作委員会調べ

↑展示会の模様↑展示会の模様↑「シャフト50周年展×Mixa Animation Diary『化物語』」の模様↑「シャフト50周年展×Mixa Animation Diary『化物語』」の模様

■シャフト50周年展 オリジナルグッズの事後通販が本日2月3日(火)18:00よりスタート！

シャフト50周年展の会場で販売したオリジナルグッズの事後通販の実施が決定！

本日2月3日（火）18:00よりアニプレックスオンラインにて販売開始となります。

展示会のために描き下ろされたイラストを使用した、ここでしか手に入らないアイテムばかり。ぜひお買い求めください！

販売スケジュール：2026年2月3日(火)18:00～ 2026年2月15日(日)23:59まで

商品ラインナップなどの詳細はアニプレックスオンラインサイトをご確認ください。

https://online.aniplex.co.jp/WhrWicNE

■シャフト50周年展 開催概要

〇イベント名：シャフト50周年展

〇イベントキービジュアル：渡辺明夫

〇イベントプロモーションムービー：https://shaft-50th.jp/exhibition/#movie

イベントプロモーションムービーナレーション：神谷浩史、斎藤千和

〇主催：シャフト50周年展製作委員会

〇協賛：株式会社イープラス、サミー株式会社、京楽産業．株式会社、株式会社ユニバーサルエンターテインメント、カルミナ株式会社、株式会社BANDAI SPIRITS

〇公式サイト：（日本語）https://shaft-50th.jp/exhibition/

：（英語） https://shaft-50th.jp/exhibition/en/

〇公式X ：https://x.com/shaft_50th_ex（【公式】シャフト50周年展）

〇公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shaft_50th_ex（【公式】シャフト50周年展）

