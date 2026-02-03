アニメ「鬼滅の刃」我妻善逸、嘴平伊之助たちの「つままれ」や「竈門炭治郎＆冨岡義勇 Tシャツ」など新グッズがCOSPAから登場【株式会社コスパ】
アニメ「鬼滅の刃」より、我妻善逸、嘴平伊之助をはじめ、黒死牟たちの 「つままれ」10種、「竈門炭治郎＆冨岡義勇 Tシャツ」「煉󠄁獄杏寿郎の責務を全うする Tシャツ」など、新グッズがCOSPA(コスパ)から登場です。
上部を指でつまむとキャラクターがあなたにヒョイっとつままれて見えるようなデザインの「つままれ」や、作品の世界観・キャラクターたちを身近に感じられる「Tシャツ」など、アニメ「鬼滅の刃」をより楽しめるアイテムがラインナップいたします。
これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約を受付中です。
◆アニメ「鬼滅の刃」商品情報つままれ (10種)
我妻善逸 無限城編Ver.、嘴平伊之助 無限城編Ver.、栗花落カナヲ 無限城編Ver.
胡蝶しのぶ 無限城編Ver.、愈史郎 無限城編Ver.、狛治、恋雪、黒死牟、童磨、獪岳
我妻善逸 つままれ 無限城編Ver.
嘴平伊之助 つままれ 無限城編Ver.
栗花落カナヲ つままれ 無限城編Ver.
胡蝶しのぶ つままれ 無限城編Ver.
愈史郎 つままれ 無限城編Ver.
狛治 つままれ
恋雪 つままれ
黒死牟 つままれ
童磨 つままれ
獪岳 つままれ
発売日：2026年5月中旬予定
サイズ：60mm程度 / ソフトPVCラバー
価格：各990円（税込）
・デフォルメされたキャラクターの、「つままれた時のリアクション」が楽しい、ラバー製アクセサリー。
・上部を指でつまむと、キャラクターがあなたにつままれて見えるようデザイン。
・厚みはボリューミーで満足感のある5mm厚。
・キーホルダーパーツを外すことで、ファスナーマスコットなどお好みの使い方ができます。
・別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。
※「つままれ」はコスパの登録商標です。
イラスト：ヒライユキオ
【基本予約受付期間】～2026年3月1日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
竈門炭治郎＆冨岡義勇 Tシャツ
発売日：2026年5月中旬予定
サイズ：S/M/L/XL
カラー：SUMI
価格：3,300円（税込）
【基本予約受付期間】～2026年3月1日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
煉󠄁獄杏寿郎の責務を全うする Tシャツ
発売日：2026年5月中旬予定
サイズ：S/M/L/XL
カラー：SUMI
価格：3,300円（税込）
※煉獄の「煉」は「火＋東」が正しい表記となります。
【基本予約受付期間】～2026年3月1日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
茶々丸 Tシャツ
発売日：2026年5月中旬予定
サイズ：S/M/L/XL
カラー：SAND KHAKI
価格：3,300円（税込）
【基本予約受付期間】～2026年3月1日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
◆権利表記
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
