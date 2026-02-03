短期決戦型予備校エクセリア 2/3に天王寺校開校

株式会社レゾン

短期決戦型予備校エクセリアを運営する株式会社レゾン（代表取締役：大島惇樹）は2月3日、大阪市天王寺区に「エクセリア天王寺校」を開校しました。オンライン指導に加えて、対面で授業を受けられる教室は、昨年11月に開校した東京・荻窪校に続き、今回の天王寺校が2校目となります。

エクセリアは、旧帝大を目指す高校生向けの塾です。東京大学発のカリキュラムで3か月間の超短期集中学習を行い、合格を目指します。

オンラインで受講する塾生の半数以上が関西在住で「東京以外にも対面で学べる教室がほしい」という強い要望が寄せられていたことから、今回の開校に至りました。また、今回はスタディコーチ天王寺校と提携しての開校です。

これまでのオンライン指導に加え、天王寺校では1日合宿への参加や自習室の利用もできます。対面でも、旧帝大合格に向けた本質的な学びを深める環境を提供してまいります。

短期決戦型予備校エクセリア天王寺校の概要

所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道1丁目5-13 東和天王寺ビル4F

アクセス：大阪メトロ谷町線「天王寺駅」から徒歩7分

お問い合わせ：下記の方法で、お気軽にご連絡ください。

・公式ホームページのお問い合わせフォーム（https://utexcellia.com/）

・公式LINE（https://lin.ee/Zu3iIV4）

短期決戦型予備校エクセリアとは

天王寺校でできること- オンライン指導の受講- 対面指導の受講- 自習室の利用- 1日合宿への参加天王寺校の教室内を紹介

短期決戦型予備校エクセリアは、旧帝大を目指す高校生向けに、東京大学発のカリキュラムで超短期集中学習を行う予備校です。オンライン指導に対応しており、全国から受講できます。

【短期決戦型予備校エクセリアの特徴】

・3か月の超短期集中で勉強するための力を習得可能

・超難関大合格に特化した豊富な映像授業

・旧帝大生によるマンツーマンサポート

3か月の超短期集中で勉強するための力を習得可能

長期通塾を前提とせず、限られた3か月間で根本的な学習の仕方を徹底的に身につけることができます。一人ひとりに合わせた目標設定をしたあと、オリジナルの映像授業や演習などで思考力と得点力を伸ばします。

エクセリアに入塾すると週末の1日合宿からスタート。朝から晩まで勉強漬けになることで、3か月間の勉強に対する姿勢や意思を固めます。

超難関大合格に特化した豊富な映像授業

エクセリアでは経験豊富なプロが、超難関大に特化した映像授業を作成。時には高校の範囲を超えた大学レベルの内容にも踏み込むことで「なぜこの公式が生まれるのか」「なぜこの理論が繋がるのか」といった根本的な考え方が自然と身につきます。

入塾すると受講科目にかかわらず、すべての映像授業が閲覧できます。不要な講習や講座を受講させられるといったことは一切ありません。洗練された豊富な映像授業を参考書のように使い倒してください。

旧帝大生によるマンツーマンサポート

エクセリアに所属する講師全員が旧帝大生。生徒の現状に合わせて最適な映像講義を講師が提案します。

授業を受けたあとには、講師の個別指導を受けられる時間があり、週単位で質問への回答や学習の進捗管理、理解度の確認テストなどを行います。

映像授業で本質を理解し、個別のコーチング・きめ細かな学習管理の両方を取り入れることで「授業のレベルについていけない」「学習が定着できているか不安」という悩みを解消に導きます。

難関大向けの塾では珍しい、予備校の授業とコーチング型の塾の良いとこ取りで、受験生の皆さんを柔軟にサポートできるのがエクセリアです。

◆短期決戦型予備校エクセリアへのお問い合わせ

