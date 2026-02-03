北海道の「豆」で、厄を払い“ととのう”節分を。goodsauna & spa SAPPOROにて、日本豆類協会協力の『節分イベント』開催！

gooddaysホールディングス株式会社

gooddays ホールディングス株式会社（代表取締役社長：小倉博）の子会社グッドルーム株式会社（代表取締役社長：小倉弘之、以下「グッドルーム」）は、北海道札幌市の複合施設「COCONO SUSUKINO」内にある「goodsauna & spa SAPPORO（グッドサウナ アンド スパ サッポロ）」にて、2026年2月3日（火）から2月28日（日）まで、節分と北海道の「大豆」をテーマにした特別イベントを開催いたします。

■2月限定！「節分イベント」の開催概要

実施期間：2026年2月3日（火）～ 2月28日（日）

営業時間：11:00～翌10:00（最終入館 9:30）

場所：goodsauna & spa SAPPORO (北海道札幌市中央区南4条西4-1-1 COCONO SUSUKINO 3階)

内容：豆乳風呂、鬼熱波、豆乳ドリンク提供、豆の展示・図書コーナー

■季節の行事と「大豆生産量日本一」の北海道をつなぐ

2月の節分は、古来より無病息災を願う大切な節目です。その象徴である「大豆」において、北海道は全国の生産量の約4割（※1）を占める日本一の生産地です。本イベントでは、この豊かな地域資源を、現代のライフスタイルである「サウナ」と掛け合わせることで、新しい季節の楽しみ方として提案します。「季節の行事を丁寧に味わう」ことを目的に、お風呂・サウナ・食・学びを連動させた多角的な体験をお届けします。（ ※1 出典：農林水産省「令和5年産大豆の作付面積及び収穫量」）

■五感で「豆」と「節分」を体験する4つのコンテンツとは？

やわらかな湯あたりの豆乳風呂節分×サウナをお楽しみください

【お風呂】しっとり潤う「豆乳風呂」と「豆乳ジェル」

豆乳成分を配合したやわらかな湯あたりの「豆乳風呂」を全期間実施。あわせてボディクレンジングエリアでは、豆乳ジェルを使った施術が受けられる「お得な入館セット」を期間限定で用意しました。豆乳の保湿成分で、冬の乾燥肌を優しくケアします。

特別料金： 10,000円（税込）［70分施術＋3時間滞在／通常12,980円相当］

コース ： １.あかすり30分＋リンパ30分＋選べるケア10分、または２.リンパ60分＋選べるケア10分

【サウナ】邪気を払う、土日祝限定「鬼熱波」

節分にちなんだ特別演目を実施。北海道産トドマツのアロマと、厄除けの象徴であるウィスク（枝葉の束）を使用。森の香りに包まれながら、一気に発汗を促し、心身の邪気を払い落とします。

日程：2月7日(土)、8日(日)、11日(水・祝)、14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)、23(月・祝)

時間：女性サウナ 17時／男性サウナ 19時



【飲食】サウナ後に、北海道の豆を味わう「大豆フード＆ドリンク」

飲食ラウンジでは、サウナ後の栄養補給にぴったりな「大豆グラノーラ」や、豆本来の甘みが引き立つ「茹で落花生」を提供。あわせて限定の「豆乳ドリンク」も用意し、北海道が誇る豆の豊かな風味を「食」を通じてダイレクトに体感いただけます。※数量限定、なくなり次第終了。

【学び】日本豆類協会協力による「豆の展示・図書コーナー」

一般社団法人 日本豆類協会（https://www.mame.or.jp/）より提供いただいた、豆の歴史や栄養を学べる書籍を展示。さらに、道産の名産豆サンプルも展示し（予定）、知識とともに北海道の風土を感じる空間を演出します。

■ 北海道の「豆」で、特別なととのいをお楽しみください！

ウィスク（枝葉の束）を使用した鬼熱波限定の豆乳ドリンク※写真はイメージ道産の名産豆サンプルの展示も

「節分は新しい季節を迎えるための大切な文化です。北海道が誇る『豆』の魅力を、ただの情報ではなく『体験』として届けたいと考えました。豆乳風呂で温まり、鬼熱波で手放す。そして展示で学ぶ。リニューアルした当施設で、日常の延長にある小さな気づきと、特別なととのいを楽しんでいただければ幸いです。」



グッドルームサウナ担当 宮森

■26年1月にリニューアル！最大23時間滞在可能な「goodsauna & spa SAPPORO」とは？

観光やデートで来館する方から、ビジネスパーソンまで、最大23時間滞在可能な”滞在型”温浴施設です。エリア最大級(※)となる約100平方メートル のサウナエリアを完備。2026年1月のリニューアルでは、男女各サウナ室へのハーブ蒸留器設置や男性レッドシダーサウナの刷新を実施。さらに、くつろぎエリアの拡張や漫画約1,000冊の増冊、ボードゲーム導入、飲食ラウンジの強化を行い、館内での「過ごす時間」そのものをより楽しめる体験へとアップデートしました。※サウナイキタイ調べ／収容人数最大数

■各種SNSにて最新情報をアップデート！フォロワー様限定公開の情報も告知予定

くつろぎエリア拡張し、よりゆったりできる空間へ人気漫画を約1,000冊増加！

公式SNSにて施設の最新情報やフォロワー様限定イベントなどを告知してまいります。

インスタグラム：https://www.instagram.com/goodsauna_spa(https://www.instagram.com/goodsauna_spa)

X（旧Twitter）：https://x.com/goodroomspa(https://x.com/goodroomspa)

ホームページ ：https://office.goodrooms.jp/goodsauna/goodsaunaandspa(https://office.goodrooms.jp/goodsauna/goodsaunaandspa)

■グッドルーム株式会社について

グッドルームは、「どこにもない、ふつうを作り続ける」を企業理念のもと、暮らしとITを融合させ、新たなライフスタイルを提案しています。賃貸・オフィスリノベーションやポータルサイト運営で培ったノウハウを活かし、この度、札幌すすきのに当社最大規模となる滞在型サウナ施設「goodsauna＆spa SAPPORO」をオープンします。

これまで展開してきた東京日本橋、東京調布の「グッドサウナ」や、全国12箇所のサウナ付きマンスリー「goodroom residence」シリーズをアップデートし、「暮らすようにゆったり過ごせるサウナ」を追求。眠らない街すすきので、サウナはもちろん、デートや宿泊も楽しめる“滞在型”をテーマに、誰もが一日を通して満喫できる新たなサウナ体験を提供します。

ホームページ：https://gooddays.jp/group/goodroom/

提供サービス：賃貸からサブスク型のホテル暮らしも叶うお部屋探しプラットフォーム「goodroom(https://www.goodrooms.jp/)」

：オフィス・レジデンスに併設するサウナ「グッドサウナ(https://office.goodrooms.jp/goodsauna)」／カフェ「goodcoffee(https://office.goodrooms.jp/goodcoffee)」

