TikTok Shop、日本での提供開始から半年が経過。流通総額の約70％が動画やLIVE配信等のコンテンツ起点と判明。「ディスカバリーEコマース」を体現する成長を実現

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、アプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop（ティックトックショップ）」の日本での提供開始から半年が経過したことを記念し、最新のデータを発表しました。



「TikTok Shop」は、自分に合った魅力的なコンテンツをTikTok上で発見し購入できる、TikTokならではのサービスです。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーがお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入できる新しい購買体験「ディスカバリーEコマース」を提供しています。2025年6月30日の日本での提供開始以来、美容、ファッション、食品・飲料、生活用品、地域特産品など、幅広いジャンルのセラー企業がTikTok Shopに参画しています。セラー企業やTikTok Shopクリエイターが、商品をそれぞれのオリジナリティあふれる視点で紹介することで、TikTokコミュニティの中で発見が生まれ、ユーザーの購買行動を後押ししてきました。



2025年6月30日から2025年12月末の期間において、TikTok Shopでの全体流通総額の約70％が、コンテンツを起点とした購入によるものでした。これは、ユーザーがクリエイターの投稿やセラー企業によるコンテンツ、LIVE配信などをきっかけに商品と出会い、購入に至った結果であり、コンテンツが企業にとって重要な価値を持つことを示しています。中小事業のセラー企業にとっては、ショート動画やLIVE配信が効率的かつコスト効果の高いプロモーション手段となり、大手ブランドにとっては、ユーザーへのリーチを拡大し、よりターゲットを絞った効果的なブランド施策を実現する手段となっています。



また、当該期間における登録セラー企業数は、提供開始当初と比較して約3倍となる5万店に成長しました。TikTok Shopクリエイターも約20万人へと拡大しています。加えて、半年間でTikTok Shopで商品を購入した利用者数は、20倍以上に増加しました。さらに、TikTok Shopの顧客基盤は世代を超えて広がっていて、18歳から34歳のユーザーと35歳以上のユーザーが、それぞれ全体の約半数を占めています。つまり、複数の世代がプラットフォームの中核となる購買層を形成しています。

TikTok Shopは、提供開始から半年で、セラー企業、クリエイター、そして幅広い世代のユーザーが偶然に出会い、商品を発見し、購入につながる「ディスカバリーEコマース」を体現する場へと成長しています。

TikTok Shopはこの度、日本での提供開始から半年の経過を記念し、TikTok Shopで活躍するセラーを招いたイベントを、2026年2月3日に開催しました。イベントでは、TikTok Shop JapanのゼネラルマネージャーであるCarlos Qiu（邱 開洲）やその他担当者より、半年が経過した時点におけるTikTok Shopの成長と現在地について説明しました。また、TikTok Shopで成長を遂げる3社（※）のセラー企業を迎え、具体的な取り組みや成功事例をご説明いただきました。以下、その一部を紹介します。

ホームケアおよびパーソナルケア商品を展開する王子製薬は、1回あたり4～6時間におよぶLIVE配信をほぼ毎日実施することで、コミュニティを育成。新規視聴者の流入、常連化、購買へとつながる好循環が生まれているといいます。

また、LIVE配信にあわせて、工夫を凝らしたクリエイターの投稿や自社によるオーガニック投稿を展開することで、LIVEを視聴していない層へのリーチも担保しています。同社の広告経由の流通総額は、前月比で約4,500％成長を記録した月もあり、TikTok Shopにおいて着実な拡大を続けています。

王子製薬株式会社 PR部アシスタントマネージャー 柳川 弓華



フードロス削減を掲げ、体にも環境にもやさしいおからのお菓子を提供する「OKARAT」は、昨年開催の「TikTokトレンド大賞2025」で、ヒットアイテム部門賞を受賞しています。「やさしい商品」を体現するかのように工場着をきた工場長がやさしく語りかける動画が、多くのユーザーに共感を生んでいます。おから廃棄から商品開発までの過程を描いた動画の総再生回数は、約1,400万回を突破。「健康」と「サステナブル」を提唱し、TikTok Shopを通じて全国の食卓に価値を届ける概念が多くのユーザーに受け入れられ、同社開発の商品は、短期間でヒットアイテムへと成長しました。

株式会社オカラテクノロジズ 代表取締役 山内 康平工場長 神戸 敏子

グローバルメイクアップブランド「KATE」は、TikTok Shopのローンチ以前から長年にわたりTikTokで広告展開を行い、デジタルネイティブ層を中心に口コミ的な広がりを生み出してきました。TikTok Shopでは、広告、クリエイターによるLIVE配信、自社のLIVE配信を組み合わせて展開することで、ブランドへの理解と共感を醸成。参入前と比較してフォロワー数は約200％増加するなど、着実な成長を遂げています。ブランドとファンとの関係性が深まる中、TikTok上での体験がオフラインでの来店や購買行動へとつながる動きも見られ、TikTok Shopを起点とした新たな顧客接点の創出が進んでいます。

KATEブランドマネジャー 岩田 有弘

イベントでは、TikTok Japan 執行役員・公共政策本部長の安永修章より、2026年3月に第一弾の実施を予定しているプロジェクト「TikTok Shop Local（ティックトックショップ ローカル）」を発表しました。「TikTok Shop Local」は、地域の特産品や中小事業者の商品などを全国へ届け、地域の魅力発信や地域経済の活性化に寄与することを目指す新たなプロジェクトです。

TikTok Shopでは、動画やLIVE配信を通じて商品の背景や使い方、つくり手の想いを伝えることで、ユーザーの共感や関心を起点とした購買が生まれています。「TikTok Shop Local」は、このようなTikTokならではの発見性とコンテンツ力を活かし、広告出稿や専門的なEC知識に過度に依存することなく、地域の商品がユーザーに見つけてもらうことができる環境を提供することを目的としています。



また、TikTok Shopでは、安心・安全を最優先事項とし、ユーザーが安心して商品を「発見・購入」できる環境づくりに注力しています。不正行為や欺瞞行為、ポリシー違反への対応など、ユーザー保護に関する取り組みを明確に示すため、「TikTok Shop Safetyレポート」を定期的に公開しています。

2025年11月6日には、最新のTikTok Shop Safetyレポート（2025年1月～6月）を公開しました。レポートでは、グローバル全体で約140万件の販売者登録申請を却下したほか、テクノロジーによる自動検知を活用して7,000万件以上の商品リストを掲載前に却下、20万件の禁止・制限対象商品を掲載後に削除しました。また、TikTok Shopの動画やLIVE配信の視聴中に寄せられた通報をもとに、世界で90万件以上の報告を精査し、安全性確保に向けた対応に反映しています。

TikTok Shopは、今後も、透明性とコミュニティ保護を基盤とした新しいショッピングカルチャーの実現を目指すとともに、各分野のセラーやクリエイターとの連携を強化し、より多様な商品やサービスをユーザーにお届けしていきます。また、地域に根差した、TikTok上での新たなショッピング体験の創出を引き続き推進していきます。



