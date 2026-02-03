なぜインターナショナルスクール市場は拡大し続けるのか？

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：金子啓、以下

MSOL）は、新規事業や価値創造に課題を持つ経営層・事業責任者の方を対象に、市場での価値創造をテーマとしたオンラインセミナーを開催します。インターナショナルスクールを取り上げ、市場拡大の背景にあるビジネスの構造を読み解きます。

元ミキハウス役員であり、現在は数多くのインターナショナルスクール設立・運営を手掛ける

株式会社SKY Educational Partners 代表取締役・金重惠介氏にご登壇いただき、教育市場が縮小する中でなぜこの分野が成長を続けているのか、その背景と、他業界にも応用可能な「事業を広げる視点」について対談形式で深掘りいたします。

■開催の背景

「少子化で教育市場は縮小している」 ── 日本の教育市場は、制度等の制約や収益構造の課題から「成長しにくい分野」と語られることが増えています。 しかし一方で、インターナショナルスクールを起点とした市場は、都市部（高輪ゲートウェイ、麻布台ヒルズなど）から地方（安比、軽井沢、白馬など）まで確実に拡大を続けています。

その理由は、「富裕層向けだから」「海外志向が増えたから」といった単純なものではありません。富裕層の居住選択や外資企業の進出、街づくりにおいて、インターナショナルスクールは意思決定の重要な「前提条件」になりつつあります。 本セミナーでは、インターナショナルスクールを単なる「教育サービス」ではなく、人・投資・ビジネスといった“別の価値”を同時に生み出す「構造」として捉え直し、既存事業の成長や新規事業の広がりに課題を感じているすべての企業へ向けて、その成功の法則を紐解きます。

■本対談で語る「3つの視点」

1. 教育市場縮小の中で、なぜインターナショナルスクールが成長しているのか

既存の市場環境や制約にとらわれず、どのように需要を喚起し続けているのか。市場拡大の背景にある要因を分析します。

2. 海外校進出や街づくりと連動する、市場拡大の構造

「教育ビジネス」の枠を超え、不動産開発や地方創生といかに連動しているのか。教育を起点にビジネスを横断的に広げるメカニズムを解説します。

3. 教育を起点に価値が循環する「知の好循環」の正体

教育で稼ぐだけでなく、そこから派生する人・モノ・カネの動きをどう設計するか。「価値をどう循環させるか」という、あらゆる事業に通じるヒントを提示します。

■このような方におすすめ

・ 新規事業・価値創造に課題感を持つ経営層・事業責任者の方

・ ビジネスを横断的に捉えたい方

・ 地方自治体・官民連携を検討している方

■講演者について

元ミキハウス役員 / 株式会社SKY Educational Partners 代表取締役

/インターナショナルスクール設立・運営コンサルタント

金重 惠介氏

東京大学教育学部卒。ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院修了（MBA）。

米国在住時（小学生）の地元の学校の教育に感銘を受け、日本の教育と比較して大きな課題を感じる。

新しい教育、世界水準の教育を行う学校の設立を目指し、河合塾でのドルトン東京学園設立プロジェクト、広島の神石インターナショナル設立時の事務局長を経て起業。

Rugby School Japan、Malvern College Tokyoの設立をサポート、North London Collegiate School(NLCS)のパートナー探しからNLCS Kobeの開校も支援中。

その他、様々な学校の設立、運営、M&A、移転など各種の相談に乗っている。

父が創業した株式会社国際危機管理機構の取締役副社長、その子会社である株式会社国際危機管理産業の代表取締役社長も兼務している。

株式会社SKY Educational Partners https://sky-ed.com/

＜教育への思い＞

幼少期米国での「知的好奇心を尊重する教育」への感銘と、日本の教育への課題意識を感じた実体験が活動の原動力。この原体験に基づき、既存の教育の枠組みに課題を感じる親子に新たな選択肢を提示すべく、国内外で数多くの学校設立・運営支援を行っている。

■セミナー概要

タイトル ：教育起点の「発展の好循環」―日本のインターナショナルスクール市場拡大の構造が、

なぜ連鎖的に大きな価値を生むのか？

開催日時 ：2026年2月12日（木） 17:00～18:00

開催形式 ：オンライン

登壇者 ：元ミキハウス役員 / 株式会社SKY Educational Partners 代表取締役

/インターナショナルスクール設立・運営コンサルタント 金重 惠介氏



主催 ：株式会社マネジメントソリューションズ（MSOL）

参加費 ：無料（事前申込制）

申込URL ：https://service.msols.com/event/0212

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしております。



［お問い合わせ先］

株式会社マネジメントソリューションズ （東証プライム：7033）

社長室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL:03-5413-8808

Email: ceo_office@msols.com