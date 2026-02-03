【2月24日開催】終活事業者コミュニティ 第9回「しゅうサポ」東京にて開催

株式会社あかり保証

弁護士・司法書士・ケアマネジャーなどの専門家が連携し、身元保証サービスを提供する株式会社あかり保証（代表取締役・弁護士：清水 勇希、本社：大阪府大阪市）は、おひとりさまを支える事業者コミュニティ「しゅうサポ」の第9回を2月24日（火）に東京にて開催いたします。

「しゅうサポ」は、医療・介護事業者、金融機関、保険会社、士業、FP、葬祭業者等、おひとりさま・おふたりさまを支える終活事業者の方を中心に、定期的なセミナーや交流会を通じて、現場で役立つ知見や、分野を越えた事業者同士の連携・交流の場を提供します。

イベント概要

第9回「しゅうサポ」

日時：2026年2月24日（火）18:30～20:30

うちセミナー40分程度開催した後、参加者同士の交流会（食事・ドリンクあり）

※Zoomからのご参加の方はセミナーのみとなります。

参加費：3,000円 ※会場参加の方

支払方法：当日受付にて現金でのお支払いをお願いいたします。

会場：〒107-0061東京都港区北青山3-5-14 青山鈴木硝子ビルB1F

グレイドパーク表参道（旧：Glade Park 表参道）

参加方法：現地またはZoom

セミナーテーマ：

- おひとりさまを支える業界の現状- 身元保証人の役割・活用方法

お申込みフォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdtbEKaD2jAw6JE5XFYzk381HmvylXc0wUmhWcH2vELOWhhw/viewform?usp=header

【お問い合わせ】

TEL：0120ｰ137ｰ886

Email：info@akarihosho.jp

設立の背景と目的

日本では高齢化の進行により、身寄りのない高齢者が年々増加しています。2050年には子のいない高齢者が1,000万人を超え、そのうち身寄りのない高齢者は400万人を超えると推計されています。このような状況下で、入院や介護施設への入所時に必要とされる「身元保証人」を確保できず、必要なサービスを受けられない高齢者が増えています。

身元保証サービスを提供する中で、「おひとりさま」の孤立問題や孤独死の問題は、あかり保証単独で取り組むよりも、おひとりさまを支える事業者の皆様と手を取り合って連携することで、より解決に貢献できると考えました。

そこで、あかり保証は、おひとりさまをサポートする事業者同士がつながり、学び合い、連携できる場として「しゅうサポ」を立ち上げました。この事業者コミュニティを通じて、現場で役立つ知見の共有と、支援体制の構築を目指します。

会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：弁護士、司法書士等の信頼のある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時の対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」の提供

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

PR TIMES（あかり保証）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000156029.html