リヴァプールFC男子チームがニューカッスル・ユナイテッドとのプレミアリーグ 公式戦にてトミー ヒルフィガーを着用
アメリカ発のグローバルライフスタイルブランド、トミー ヒルフィガーは、キャプテンであるフィルジル・ファン・ダイク、ドミニク・ソボスライ、フロリアン・ヴィルツを含むリヴァプールFC男子トップチームの選手たち、ならびにトップチーム監督のアルネ・スロットが、2026年1月31日に行われたニューカッスル・ユナイテッド戦のプレミアリーグ公式戦において、トミー ヒルフィガーの2025年WINTERおよび2026年SPRINGコレクションを着用したことを発表しました。
リヴァプールFCのオフィシャル・グローバル・パートナーとして、トミー ヒルフィガーは、スタイル、 自信、そして個性を現代的に表現し、厳選されたシーズンごとのワードローブを通じて、ピッチ外でのファッションの在り方を再定義しています。
次世代のサッカーシーンに向けたスタイルビジョンとして、チームはトミー ヒルフィガーの世界観を披露しました。アイコニックな定番アイテム、時代を超えて愛されるデニム、サルトリアルなテーラリングをコンセプトにした「トミー ヒルフィガー ニューヨーク」コレクション、洗練されたアクセサリーやフットウェアまで幅広く展開されており、これら商品はトミー ヒルフィガーのオンラインストアで購入可能です。
クラブ全体および世界中のサポーターコミュニティのためにデザインされたこのパートナーシップは、長年にわたるクラフトマンシップ、ヘリテージ、そして本物志向を、現代的なクラブスタイルとして融合させています。
トミー・ヒルフィガーは、すべての人を受け入れる精神、ポップカルチャーとのつながり、そして大胆なコラボレーションが未来を形作るという信念のもと、グローバルブランドを築き上げてきました。スポーツへの生涯にわたる愛情は、キャリア初期から、時代を象徴するアスリートたちの世界にファッションを取り入れる原動力となってきました。
その情熱は、ティエリ・アンリ、ラファエル・ナダル、ルイス・ハミルトンといったアイコンたちとの先駆的なパートナーシップを通じて数十年にわたり発展してきました。そして今、その精神はリヴァプールFCのスポンサーシップという新たな領域へと広がり、ブランドが受け継いできたアメリカンスタイルのヘリテージと、勇気、創造性、大きな夢を追い求める信念に支えられたクラブの揺るぎないフットボールのアイデンティティが融合しています。
[男子トップチーム選手]
フィルジル・ファン・ダイク
キャメルカラーのトレンチコートに、レッドのリバーシブル・ジップジャケットを重ね、インディゴのデントンデニムジーンズとブラックレザーのローファーを合わせています。
ドミニク・ソボスライ
ネイビーのブレザーにレッド＆ホワイトのストライプのボタンダウンシャツを合わせ、デントンチノパンツとブラックレザーのローファーでスタイリングしています。
ユーゴ・エキティケ
レッドのワークジャケットにネイビー＆ホワイトのストライプTシャツを合わせ、ドーバーデニムジーンズとブラックレザーのローファーでコーディネートしています。
アリソン・ベッカー
ネイビーのケーブルクルーネックセーターにレッド＆ホワイトのストライプシャツを重ね、リバーデニムジーンズとブラックレザーのローファーを合わせています。
フロリアン・ヴィルツ
ネイビーのハリントンジャケットに、トミーフラッグロゴのアイボリーカラーのラガーシャツを合わせ、インディゴのデントンデニムジーンズとブラックレザーのローファーでスタイリングしています。
モハメド・サラー
ネイビーのプレッピーブレザーと同素材のトラウザーズに、ホワイトのコットンニットポロシャツを合わせ、ブラックレザーのローファーで仕上げています。
コーディ・ガクポ
ネイビーのプレッピーブレザーと同素材のトラウザーズに、カシミヤのロールネックニットを合わせ、ブラックレザーのローファーを着用しています。
ミロシュ・ケルケズ
ネイビーのピンストライプブレザーに同素材のトラウザーズを合わせ、レッドのニットラガーシャツとブラックレザーのローファーでコーディネートしています。
ライアン・フラーフェンベルフ
ホワイトのケーブルクルーネックセーターにライトブルーのシャツを重ね、ネイビーのチノパンツとブラックレザーのローファーでスタイリングしています。
ジョルジ・ママルダシュヴィリ
ネイビーのスマートカジュアルジャケットにホワイトのケーブルクルーネックセーターを合わせ、ネイビーのチノパンツとブラックレザーのローファーでスタイリングしています。
イブラヒマ・コナテ(Ibrahima Konate)
キャメルカラーのワックス加工を施したバーンジャケットに、トミーフラッグロゴのリラックスフィットのラガーシャツを合わせ、ネイビーのチノパンツとブラックレザーのローファーをコーディネートしています。
フェデリコ・キエーザ(Federico Chiesa)
ネイビーのコットンクルーネックニットにドビーシャツを重ね、マレー・ヘリテージ・トラウザーズとブラックレザーのローファーでスタイリングしています。
アンドリュー・ロバートソン(Andrew Robertson)
ネイビーのアイビージャケットにホワイト&レッドのカラーブロックデザインのラガーシャツを合わせ、ネイビーのチノパンツとブラックレザーのローファーを着用しています。
アレクシス・マック・アリスター(Alexis Mac Allister)
キャメルカラーのカーコートにレッド・ホワイト・ブルーのストライプ柄ラガーシャツを合わせ、ネイビーのチノパンツとブラックレザーのローファーをコーディネートしています。
カーティス・ジョーンズ(Curtis Jones)
ダブルブレストのピーコートにホワイトのシルクロールネックニットを合わせ、ネイビーのチノパンツとブラックレザーのローファーで仕上げています。
遠藤 航(Wataru Endō)
ネイビーのブレザーにレッドのTシャツを合わせ、ネイビーパンツとブラックレザーのローファーでスタイリングしています。
リオ・ングモハ(Rio Ngumoha)
ネイビーのシャツジャケットにキャメルカラーのカーゴパンツを合わせ、ブラックレザーのローファーとブルー&ホワイトのストライプニットをコーディネートしています。
トレイ・ニョニ(Trey Nyoni)
レッドとネイビーの両面仕様のリバーシブルジャケットに、ホワイトのニットクォータージップ、ドーバーデニムジーンズ、ブラックレザーのローファーを合わせています。
フレディ・ウッドマン(Freddie Woodman)
ブルーのデニムシャツにホワイトのTシャツを合わせ、ネイビーのデントンカーゴパンツとブラックレザーのローファーでコーディネートしています。
カルヴィン・ラムジー(Calvin Ramsay)
ネイビーのハリントンジャケットにレッドのポロシャツを合わせ、キャメルカラーのチノパンツとブラックレザーのローファーでスタイリングしています。
アマラ・ナロ(Amara Nallo)
トミーフラッグロゴのホワイトのケーブルクルーネックセーターに、ネイビーのチノパンツとブラックレザーのローファーを合わせています。
[男子トップチーム 監督]
アルネ・スロット(Arne Slot)
ネイビーのクォータージップトップスにネイビーのチノパンツを合わせ、スエードスニーカーでコーディネートしています。
場所：Anfield, Liverpool, UK
日時：2026年1月31日
About Liverpool FC
1892年に創設されたリヴァプールFCは、世界で最も歴史的で有名なサッカークラブの一つであり、プレミアリーグを含むリーグタイトル20回、FAカップ8回、リーグカップ10回、UEFAチャンピオンズリーグ6回、UEFAカップ3回、UEFAスーパーカップ4回、チャリティ・シールド16回、女子スーパーリーグ2回、女子チャンピオンシップ1回の栄冠に輝いています。 また、社会的責任を重視するクラブとして、リヴァプールFCは受賞歴のあるサステナビリティ活動「ザ・レッド・ウェイ」を通じて人々、地球、地域社会のためのより良い未来を創り出す継続的な取り組みをしています。これには、クラブ全体の持続可能性向上、あらゆる分野における平等・多様性・包摂性の強化、そして公式慈善団体であるLFC財団を通じて、マージーサイドとその周辺地域の子供や若者たちに人生を変える機会を提供する取り組みも含まれています。
