ITF WORLD TOUR・Team REC 早稲田大学インターナショナル テニス オープン2026開催へ

株式会社レック興発株式会社レック興発が主宰するTeam REC。

株式会社レック興発は、早稲田大学テニス部が主催する早稲田大学インターナショナル テニス オープン2026のメインスポンサーに就任しました。

本大会のメインスポンサーは2024年に続き3年連続となります。

同大会は、テニスの四大大会「グランドスラム」の下部大会に位置付けられ、世界ランキングに繋がるATPポイントを獲得できるカテゴリーであるITF WORLD TENNIS TOURとして開催されます。

世界を目指す若手プレーヤーの登竜門として、日本テニス界の発展、若手選手の育成に寄与するという、早稲田大テニス部の主旨に賛同し、この度スポンサーシップを締結しました。

大会名：Team REC 早稲田大学インターナショナル テニス オープン2026

開催期間：予選3月16日(月)、17日(火)・本戦3月17日(火)～22日(日)

会場：早稲田大学庭球部東伏見三神記念テニスコート

東京都西東京市東伏見3-5-27

種目：男子シングルス・男子ダブルス

ドロー数：本戦 32ドロー・予選 32ドロー

主催：早稲田大学テニス部

共催：稲門テニス倶楽部

公認：国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会(JTA)

～TOPIC～

観戦入場は無料です。

大会オリジナルTシャツ販売予定。

公式Instagram @waseda_tennisopen

■早稲田大学テニス部



多くの名選手を輩出している大学テニスの名門。

大学王座優勝、男子17回、女子13回などチームとしても数々の偉業を達成している。

2025年関東リーグは男女優勝。



■株式会社レック興発

首都圏で15ヶ所のテニススクールを展開し、テニスを通じてスポーツの楽しさ、健康を提供している。

創業53周年を迎えるテニススクールの草分け的存在でもある。

2025年7月には直営4校目となるレックインドアテニススクール西東京を開業。

2023年11月より、早稲田大学テニス部（ワセダクラブ）と提携し、

ジュニア育成チーム、REC WASEDA CLUB TENNIS ACADEMYを発足させた。





□設立：1973年4月 □資本金：2,000万円 □代表取締役：新堀丘

□従業員数：360名（社員60名・アルバイトスタッフ300名）



企業サイト：https://rec-tennis.co.jp

スクールサイト：https://rec-tennis.com/