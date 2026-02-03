【CITIZEN Kii:】まるでアンティークのようなクラシックな新作登場

株式会社ヌーヴ・エイ

全国に展開する腕時計のセレクトショップ「TiCTAC」の一部ショップで、「CITIZEN Kii:」の新作を発売、ご購入者にノベルティをプレゼントしています。

まるでアンティークのようなクラシックな雰囲気と、華奢でありながら、凛とした佇まいが魅力のCITIZENのレディスウォッチ「Kii:（キー）」。「未来の扉をひらく鍵」をテーマにし、飽きなくずっと使い続けていられるような普遍的なデザインです。

・公式オンラインストア：https://www.neuve-a.net/shop/c/c101723/

・ショップリスト：https://www.tictac-web.com/shoplist/

EG2797-13A

2012年に誕生し、ロングセラーだったスクエアモデルが、新しいデザインで復活。

極小のエコ・ドライブムーブメントを搭載、サイドに丸みを持たせたケースが、洗練された優しさを醸し出します。ローマ数字で統一したインデックスと型押しを施した牛革バンドが、落ち着きのあるクラシカルな表情を際立たせています。少し大きめのりゅうずが小ぶりなケースにアクセントを添えてヴィンテージ調の雰囲気を漂わせております。

EG2799-18W／\28,600EG2797-13A／\28,600

EG2790-12A／\27,500

カラーバリエーションは全部で3色。2026年2月12日（木）に発売予定です。

【仕様】光発電エコ・ドライブ／日常生活防水／

【発売日】26年2月12日（木）

・公式オンラインストア

EG2799-18W：https://www.neuve-a.net/shop/g/g4974375532069/

EG2797-13A：https://www.neuve-a.net/shop/g/g4974375532083/

EG2790-12A：https://www.neuve-a.net/shop/g/g4974375532076/

オリジナルセルベット

「新作ウォッチフェア」開催

チックタック取り扱い店舗で2月12日から新作フェアを開催。「Kii:」の腕時計をご購入の方に先着で上質な「セルベット」をプレゼントします。

取り扱い店舗は「ブランドリスト」をご覧ください。

【東京】TiCTAC池袋パルコ店【大阪】TiCTACグランフロント大阪店

［SHOP］TiCTAC（チックタック）

全国に展開する腕時計のセレクトショップ。国内外の最旬ブランドから本格的な機械式時計まで、デザイン・機能性に優れた腕時計をセレクト。自分らしさを表現するアイテムとして、大切な人の幸せな時間を願うギフトとして、知的好奇心を満たすコレクションアイテムとして、様々な側面から「腕時計」の魅力を提案しています。

