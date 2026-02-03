【GUCCI】デムナによる新コレクションを記念し、短編映画『The Tiger』特別上映会を開催

株式会社ケリングジャパン

デムナによる初めてのコレクション「La Famiglia」にインスパイアされ、スパイク・ジョーンズとハリナ・ラインにより制作された短編映画『The Tiger』が、2月2日から5日まで渋谷パルコのホワイト シネクイントにて上映されます。これに先立ち、1月30日に同会場で特別上映会を開催いたしました。

会場には、ブランドアンバサダーの戸田恵梨香をはじめ、多彩なゲストが「La Famiglia」コレクションを着用して来場。このコレクションが持つ、多様なアティチュードや「Gucciness（グッチらしさ）」を表現しました。

ブランドアンバサダー 戸田恵梨香

来場ゲストは以下の通りです。（50音順・敬称略）

赤西仁川上洋平柴咲コウ福島リラMIYAVI三吉彩花村上虹郎

▶動画素材はこちらよりダウンロードいただけます(https://kering-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maki_koyama_gucci_com/IQBK1Fi60Jg9T4Xv2aKME82TAf-jpxzVY12xtbEsFtzF78g?e=bRv4D0)

