ファンの声にお応えして…まさかの月刊誌専用保管ケースが誕生!!数量限定！『JTB時刻表』初のオリジナルグッズ時刻表保存用ケース　2月3日（火）発売

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、時刻表保存用ケースを2026年2月3日（火）に発売いたします。

▼時刻表を大切に保管するための工夫が随所に… 37年間に渡り使用された『JTB時刻表』ロゴを配置した数量限定生産品

昨年、『JTB時刻表』本誌で実施した「創刊100周年記念号に名前を載せよう」企画で最も応募数の多かった返礼品の「時刻表保存用ケース」がオリジナルグッズとして登場。

自分やご家族の誕生月の号や、初めて自分のお小遣いで買った時刻表、ライフイベントと重なる改正号など、時刻表ファンならご自身の人生の節目に寄り添う思い出の時刻表をお持ちのはず…。付録や読者プレゼント以外では初めての『JTB時刻表』オリジナルグッズとなる本商品は、時刻表が自立するよう丈夫なPP素材でできており、表紙やページの端を折らずに出し入れできるよう両側に扉を設けるなど、ファンの皆様の大事な時刻表を大切に保管するための工夫が随所に施されています。

2026年1月号から『JTB時刻表』本誌は水戸岡鋭治さんデザインの新しいロゴに変わりましたが、本商品の背表紙には1988年11月号から37年間に渡り使用された『JTB時刻表』ロゴを配置。皆様のお手元にある大事な時刻表と同じロゴのついたケースは今回だけの数量限定生産です。

2月3日（月）から3月1日（日）まで、JTB時刻表ファン倶楽部のショップにて先行販売いたします。種類は単品、3個セット、6個セット、12個セットの4種類。いずれも3月1日（日）まで先行販売価格にてご購入いただけます。

※4月以降は「JTB時刻表ファン倶楽部」にて通常価格で販売予定（売切れ次第、販売終了）

▼商品概要

【商品名】時刻表保存用ケース

【定価】単品1,235円、3個セット2,850円、6個セット5,092円、12個セット8,151円

※いずれも3月1日（日）までの税込先行販売価格

※単品、3・6個セットは送料込み（12個セットは送料無料）

【発売日】2026年2月3日（火）

【お届け時期】2026年3月1日（日）までのご注文で3月中旬～下旬のお届けになります

※時刻表は含まれません

【本商品のご購入はこちらから】

▼JTB時刻表ファン倶楽部 申込み・購入ページ

https://liff.line.me/2006662848-vMQ6yDaw?redirect=/market

※ご購入には、あらかじめ下記の「JTB時刻表ファン俱楽部」への会員登録が必要です（登録費・年会費無料）。

▼JTB時刻表ファン倶楽部 会員登録

https://liff.line.me/2006662848-vMQ6yDaw

JTB時刻表ファン倶楽部とは

2025年3月のJTB時刻表100周年を記念して設立されたJTB時刻表ファン倶楽部。時刻表クイズ・表紙コレクションといった定期開催クエストから、歴代の『JTB時刻表』編集長が案内するガイドツアーなどの不定期開催イベント、『JTB時刻表』誌面と連動した読者参加型プロジェクトまで、ファンが楽しめる企画を多数展開しています。クエストやイベントへの参加数に応じてランクが「編集部員」「編集デスク」「編集長」へと変わり、ランクに応じた特典や特別体験をお楽しみいただけます。

▼JTB時刻表ファン倶楽部について

https://jtbpublishing.co.jp/campaign/jtbjikoku100th/fanclub/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-586-de98bea94e5ab948b2704ae559991ac0.pdf