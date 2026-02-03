プラスチックリサイクル市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月23に「プラスチックリサイクル市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。プラスチックリサイクルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
プラスチックリサイクル市場の概要
プラスチックリサイクル市場に関する当社の調査レポートによると、プラスチックリサイクル市場規模は 2035 年に約 1,902.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プラスチックリサイクル市場規模は約 861.1億米ドルとなっています。プラスチックリサイクルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.25% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスの専門家によると、プラスチックリサイクル市場シェアの拡大は、拡大生産者責任（EPR）制度、再生材使用義務付け、使い捨てプラスチック禁止、埋立税、プラスチック廃棄物削減目標など、プラスチック汚染抑制とリサイクル促進を目的とした政府の取り組みの増加によるものです。例えば、2024年度のインド連邦予算では、持続可能性と廃棄物管理を優先することで、国内のプラスチックリサイクルエコシステムを強化することを目的とした複数の措置が導入されました。
プラスチックリサイクルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-plastic-recycling-market/106289
プラスチックリサイクルに関する市場調査によると、消費者や企業の間でプラスチック廃棄物とリサイクルの重要性に対する意識が高まっていること、そして再利用可能で持続可能な製品への需要が増加していることから、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、品質問題や汚染が今後数年間の市場成長を阻害する要因となることが予想されます。混合プラスチック、食品残渣、添加剤、接着剤などを含む廃棄物中の汚染物質は、処理を複雑にし、リサイクル製品の品質を低下させます。これは今後数年間、市場全体の成長を妨げる要因となるです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340766/images/bodyimage1】
プラスチックリサイクル市場セグメンテーションの傾向分析
プラスチックリサイクル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プラスチックリサイクルの市場調査は、リサイクルプロセス別、ポリマータイプ別、エンドユーザーアプリケーション別と地域別に分割されています。
プラスチックリサイクル市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-106289
プラスチックリサイクル市場はポリマータイプ別に基づいて、PET（ポリエチレンテレフタレート）、HDPE（高密度ポリエチレン）、LDPE（低密度ポリエチレン）、PP（ポリプロピレン）、PVCとPSに分割されています。これらのうち、PETセグメントは、高いリサイクル性、高い回収率、飲料ボトルや食品包装への幅広いアプリケーションにより、予測期間中に52%のシェアを占めると予想されています。さらに、包装材、繊維（ポリエステル繊維）、消費財メーカーからのリサイクルPET（rPET）の利用拡大が、このセグメントの成長を加速させています。
