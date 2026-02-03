日本におけるサステナブルファッション市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポートを発行したことを発表した。当該レポートは日本のサステナブルファッション市場を対象とし、製品別（リサイクル素材、オーガニックテキスタイル、レンタル／リセール）、ビジネスモデル別（ダイレクト・トゥ・コンシューマー、リセールプラットフォーム）に市場をセグメンテーションし、2025年から2035年までの市場分析、トレンド、機会、予測を提供するものである。本レポートは、日本のサステナブルファッション市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のサステナブルファッション市場の概要
日本におけるサステナブルファッションとは、環境に配慮し、倫理的に生産され、長期間使用可能な衣料品を志向する動きを指すものである。廃棄物の削減、炭素排出量の低減、ならびにリサイクル、アップサイクル、リセールといった循環型の取り組みを促進することに重点が置かれている。日本のブランドやデザイナーは、オーガニックコットン、植物由来染料、低環境負荷の革新的素材を積極的に採用し、ファストファッションの流行よりも高品質性と耐久性を重視している。職人技、ミニマリズム、素材を大切にする姿勢といった伝統的価値観は、サステナビリティの理念と自然に一致している。消費者の意識も高まり、地産地消や中古市場を支持する動きが拡大している。さらに、政府の施策や企業のESGへの取り組みが環境配慮型製造を後押ししており、サステナブルファッションは日本のアパレル産業において成長性と影響力を持つ重要な分野となっている。
Surveyreportsの専門家による分析の結果、日本のサステナブルファッション市場規模は2025年に2億7,080万米ドルに達したことが明らかとなった。さらに、同市場は2035年末までに売上高が20億2,580万米ドルに達すると予測されている。日本のサステナブルファッション市場は、2025年から2035年の予測期間において、約24.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本サステナブルファッション市場分析によれば、持続可能な素材技術の進展、環境意識の高い消費者需要の拡大、循環型取り組みに対する政府および業界の支援、ならびに倫理的かつ環境配慮型製品への需要増加を背景として、日本のサステナブルファッション市場規模は拡大すると見込まれている。日本サステナブルファッション市場における主な参入企業としては、Ashuhari、Tennen、MALION VINTAGE、CASA FLINE、People Tree Japan、Takarajima Senkouなどが挙げられる。
目次
● 日本におけるサステナブルファッション市場規模、成長分析、ならびに主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本サステナブルファッション市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、ビジネスモデル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本サステナブルファッション市場のセグメンテーション
●【製品別】
・リサイクル素材、オーガニックテキスタイル、レンタル／リセール
●【ビジネスモデル別】
・ダイレクト・トゥ・コンシューマー、リセールプラットフォーム
