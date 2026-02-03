乳児用調製粉乳原料市場：市場規模、シェアレポート、成長動向および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「乳児用調製粉乳原料市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
乳児用調製粉乳原料とは、母乳で部分的または完全に育てられていない乳児の栄養ニーズを満たすことを目的として製造される乳児用ミルクフォーミュラに使用される、専門的な栄養成分です。これらの原料は、人乳の栄養組成にできる限り近づけることを目的としており、タンパク質（ホエイおよびカゼイン）、炭水化物（ラクトース）、脂質・油脂、ビタミン、ミネラル、プレバイオティクス、プロバイオティクス、ヌクレオチド、DHAやARAなどの機能性生理活性成分が含まれます。
本市場は高度に規制され、科学的根拠に基づいており、厳格な品質管理、トレーサビリティ、国際的な食品安全基準への適合が求められます。乳児用調製粉乳原料市場の成長は、世界の出生率、都市化、女性の就業率の上昇、特に新興国における乳児栄養への認識向上と密接に関連しています。
市場規模・シェア
世界の乳児用調製粉乳原料市場規模は約450～500億米ドルと推定されており、乳児栄養および乳原料産業全体の中で大きな割合を占めています。同市場は今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。
アジア太平洋地域は、中国、東南アジア、インドにおける乳児人口の多さと強い需要を背景に、最大の市場シェアを占めています。欧州は、先進的な乳製品加工技術と、プレミアムおよび特殊原料を重視する厳格な規制枠組みに支えられ、大きなシェアを維持しています。北米は、オーガニック、非遺伝子組換え（Non-GMO）、特殊配合粉乳への需要に支えられた成熟かつ安定した市場です。
原料タイプ別では、乳由来タンパク質および炭水化物が最大の売上シェアを占めており、生理活性成分や機能性原料は、認知発達、免疫、腸内環境への関心の高まりにより、最も成長の速いセグメントとなっています。
主な成長要因
・乳児用調製粉乳需要の増加：女性の就業率上昇や都市型ライフスタイルが粉乳利用を促進しています。
・乳児栄養のプレミアム化：DHA、HMO、プロバイオティクス、ヌクレオチド強化フォーミュラへの嗜好が高まっています。
・科学的進展：乳児の腸内細菌叢や認知発達に関する研究の進展が、原料イノベーションを促しています。
・新興国市場の成長：可処分所得の増加と医療アクセスの改善が、高品質な乳児栄養への需要を押し上げています。
・安全性・品質に対する規制重視：より厳格な基準が、認証済み高純度原料の採用を後押ししています。
市場セグメンテーション
原料タイプ別：
・タンパク質（ホエイタンパク、カゼイン、加水分解タンパク）
・炭水化物（ラクトース、マルトデキストリン）
・脂質・油脂（植物油、DHA、ARA）
