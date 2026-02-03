金属代替を加速する戦略素材、CAGR5.2%で拡大する高温ナイロン（HTN）市場の将来展望
高温環境でも性能を失わない、次世代のエンジニアリングプラスチック
高温ナイロン（HTN）は、150℃を超える環境下でも長期使用が可能な耐熱性ポリアミドである。これはテレフタル酸と1,6-ヘキサンジアミンを縮重合させることで得られる半芳香族ポリアミドであり、熱的・電気的・物理的特性や耐薬品性に優れた性能を発揮する。特に高温下においても高い剛性と強度を維持し、寸法精度や安定性に優れる点が際立っている。
このような優れた特性は、コスト削減、製品寿命の延長、高い信頼性といった顧客にとって重要なメリットをもたらす。そのため自動車産業や電気・電子産業において広く認知され、採用が進んでいる。
高温に耐える革新素材が産業の未来を変える
高温ナイロン（HTN）は、150℃を超える厳しい環境下でも長期使用に耐える高機能エンジニアリングプラスチックである。その特性は半芳香族ポリアミドとしての分子構造に由来し、優れた耐熱性、機械的強度、寸法安定性、さらに耐薬品性を兼ね備えている。従来の汎用ポリアミドでは解決できなかった高温下での剛性保持や寸法精度の確保において圧倒的な優位性を示すため、自動車産業や電気・電子産業において重要な地位を確立してきた。自動車の電動化や軽量化の進展、電子部品の高密度化といったトレンドが加速するなかで、HTNの需要は着実に広がりつつある。
市場を押し上げる力はどこにあるのか
LP Informationが2025年に発表した最新の産業分析によれば、高温ナイロン市場は世界的に拡大傾向を維持している。その背景には、各国政府が推進する環境規制とエネルギー効率向上の流れがある。自動車メーカーは燃費改善とCO?削減のために金属代替素材を模索しており、耐熱性と信頼性を兼ね備えたHTNがその答えのひとつとなっている。また、企業年報や証券会社のリポートでは、5G通信機器や次世代半導体封止材など、高温環境にさらされる電子部品分野での採用拡大が注目されている。これらの動向は、単なる素材の置き換えにとどまらず、HTNが産業の変革を支える「基盤技術」へと進化しつつあることを示している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界高温ナイロン（HTN）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/48839/high-temperature-nylon--htn）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2031年までにグローバル高温ナイロン（HTN）市場規模は21.37億米ドルに達すると予測されている。
図. 高温ナイロン（HTN）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340724/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340724/images/bodyimage2】
図. 世界の高温ナイロン（HTN）市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、高温ナイロン（HTN）の世界的な主要製造業者には、Celanese、Envalior、Kuraray、Syensqo、BASF、EMS Chemie Holding、Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.、Mitsui Chemicals、Evonik、RadiciGroupなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約86.0%の市場シェアを持っていた。
技術投資が未来の成長を決める
企業の発展展望において、鍵となるのは研究開発への継続的な投資である。ポリマー設計の最適化や複合材料化の進展により、HTNの性能はさらに進化している。特に耐加水分解性や低吸水性を高める技術開発は、自動車用コネクターや高電圧部品など信頼性が不可欠な領域での競争力を大きく左右する。先端技術をいち早く商業化し、独自の製品ポートフォリオを構築できる企業は、市場で持続的な優位を築くことができるであろう。
