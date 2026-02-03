ニクオン2026 5月23,24日開催決定！ 2月3日（火）フードブース募集開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340725/images/bodyimage1】
(株)トーキョーアート（墨田区太平 代表 山田直大）主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン2026」。
今年は5月23、24日（土日）開催が決定しました！
2月3日（火）より、フードブースの募集を開始いたします。
出演アーティスト等、決定し次第発表いたしますが今年は新たな取り組みがたくさんご用意する予定！
引き続き、クラフト系ワークショップなど、老若男女が楽しめる企画も。
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年度概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2025年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
会 場：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援 予定：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
過去のゲスト:大澤誉志幸、山下久美子、佐藤竹善、鈴木康博、矢井田瞳、SHOGUN、ROLLY、横浜銀蠅 他
配信元企業：株式会社トーキョーアート
(株)トーキョーアート（墨田区太平 代表 山田直大）主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン2026」。
今年は5月23、24日（土日）開催が決定しました！
2月3日（火）より、フードブースの募集を開始いたします。
出演アーティスト等、決定し次第発表いたしますが今年は新たな取り組みがたくさんご用意する予定！
引き続き、クラフト系ワークショップなど、老若男女が楽しめる企画も。
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年度概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2025年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
会 場：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援 予定：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
過去のゲスト:大澤誉志幸、山下久美子、佐藤竹善、鈴木康博、矢井田瞳、SHOGUN、ROLLY、横浜銀蠅 他
配信元企業：株式会社トーキョーアート
プレスリリース詳細へ