クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2/1より、「総額1億円 スーパー還元お年玉セールキャンペーン第二弾」を開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2/1より、「総額1億円 スーパー還元お年玉セールキャンペーン第二弾」を開始しましたのでお知らせいたします。
本キャンペーンは、前回開催時に大変ご好評をいただいた企画の第二弾として開催いたします。対象コースをご予約いただいたお客様に、当社限定のお得な特典をご用意しております。日本発着クルーズから海外発着クルーズまで、セール対象コースは200商品以上と幅広く取り揃えており、最安値39,800円～ご参加いただけるコースもございます。なかでも日本発着クルーズは、3月～5月出発を中心にお得なコースが多く揃っており、春のご旅行をご検討の方に特におすすめです。特に海外発着クルーズでは、魅力ある航路を最大5％割引という大変お得な条件でご予約いただける貴重な機会となっております。前回キャンペーンで多くのお客様からご支持をいただいた内容を踏まえ、今回も当社ならではの充実した特典をご用意しております。ぜひこの機会に、豊富なラインナップとお得な条件が揃った本キャンペーンを活用し、魅力あふれるクルーズ旅行をご検討ください。
キャンペーン内容は下記の通りです。
【キャンペーン期間】
2026年2/1(日)～2026年2/15 (日)
＜一部キャンペーン内容紹介＞
〇海外発着クルーズ
【MSCクルーズ・コスタクルーズ・ノルウェージャンクルーズ 対象コース】
・内側客室・海側客室：1％割引
・バルコニー客室：3％割引
・スイート客室：5％割引
＜おすすめコース紹介＞
海外発着
MSCスプレンディダ号で行く 地中海クルーズ 7泊8日 -バルセロナ発着-
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCSP_7N_BCN_92193.html
日本発着外国船
MSCベリッシマで行く 台湾片道ショートクルーズ 5泊6日 -基隆発東京着-
出発日：2026年 3月28日（土）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N__108542.html
MSCベリッシマで行く GW 済州島・鹿児島ショートクルーズ 5泊6日 -東京発着-
出発日：2026年 4月29日（水・祝）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N_TYO_107296.html
コスタセレーナ号で行く 台湾(基隆)・沖縄(那覇)お試しクルーズ3泊4日 -那覇発着-
出発日：2026年 4月9日（木）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_104744.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340775/images/bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、2005年創業のオンライン旅行会社として、20年以上にわたり旅行業界における事業基盤を構築してまいりました。クルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を中核に、国内旅行に おける商品別専門サイトを複数展開し、専門性と効率性を両立したWEB販売モデルを確立しています。
主力事業であるクルーズ分野においては、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ旅行専門WEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外の主要クルーズ会社の商品を幅広く取り扱い、豊富な在庫情報と専門知識を活かした提案力により、安定的な集客と販売実績を積み重ねております。また、自社による企画・販売力を強みとし、金沢発着チャータークルーズでは2年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞。加えて、コスタクルーズ社より「コスタ・アワード」を受賞するなど、クルーズ会社および業界関係者からも高い評価を獲得しています。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
