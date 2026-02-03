アソビシステムとミダスキャピタル、「熱量」を「価値」に変える推し活AXカンパニー「株式会社アソビダス」を設立

株式会社アソビダス

アソビシステム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中川悠介、以下「アソビシステム」）と、株式会社ミダスキャピタル（本社：東京都港区、代表取締役：吉村英毅、以下「ミダスキャピタル」）は、推し活市場におけるプラットフォーム事業、および事業者の収益最大化とAX（AI Transformation）を支援する新会社、株式会社アソビダス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村光紀、以下「アソビダス」）を共同で設立いたしました。なお、本設立に際し、株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡尚、以下「GENDA」）からも出資を受けております。

アソビダスは、アソビシステムがエンターテイメントの現場で培ってきた「クリエイティビティ・現場力」と、ミダスキャピタルが有する「テクノロジー・経営力・M&A推進力」を融合させた「推し活AXカンパニー」です。ファンの「熱量」を正しく「価値」へ還元する推し活プラットフォームの構築を通じ、推し活市場全体のさらなる発展とグローバル化に寄与することを目的として設立されました。

設立の背景：ファンビジネスの「見えない機会損失」をゼロにする

日本のエンターテイメントは世界的なポテンシャルを持つ一方、ファンや運営現場が利用するサービスは個別に分断されていることが多く、「見えない機会損失」が課題となっています。ツールやデータの連携不足により、ファンの「熱量」を正しく収益や次の体験に還元しきれていないのが実情です。

アソビダスは、この課題を解決するために設立された「推し活ビジネスの収益最大化・DX支援パートナー」です。現場業務のデジタル化（DX）にとどまらず、蓄積されたデータをAIの力で新たな価値へと変革するAXを推進。ファンと事業者を滑らかに繋ぎ、機会損失をゼロにすることによって、収益およびユーザー体験の最大化を目指します。

アソビダス 3つのコア・コンピタンス

1. 「推し活AXプラットフォーム」を通じたファン体験向上と収益最大化を実現

エンターテイメントの「感性」とプロダクト開発のプロフェッショナルによる「高度なエンジニアリング」を融合させ、AI活用によるシームレスな顧客体験を実現する推し活プラットフォームを構築します。

ポップカルチャーからスポーツ、伝統文化まであらゆるジャンルに対応し、ファンクラブやECをはじめとした多彩なファンビジネスコンテンツを展開。さらにAIを活用し、ファン一人ひとりに最適化された深い体験を提供します。ファンの熱狂を逃さず捉えることで満足度を高め、LTV（生涯顧客価値）の最大化を同時に実現します。

2. 「現場力」×「テクノロジー」の融合による包括的支援

アソビダスは、アソビシステムが培った「現場力」とミダスキャピタルの「技術力」を融合し、現場の業務を開発チームが深く理解することで、これまで人の手で行わざるを得なかった煩雑な調整業務や事務作業を刷新します。これにより業務負荷を劇的に低減し、属人化やオーバーワークを解消。人が「人間にしかできない価値ある仕事」に集中できる、持続可能な環境づくりを支援します。

3. M&A戦略による「連続的」な「非連続成長」

アソビダスは多様化する推し活ニーズに網羅的に応えるため、自社開発だけでなく、各分野のトップランナーとのパートナーシップおよびM&Aを推進します。優れた技術や顧客基盤を持つ企業と資本レベルで融合することで、プラットフォームとしての提供価値を最大化します。

導入事例と今後の展開領域

すでに全く異なる領域での導入・協業が進んでおり、アソビダスの強みを活かした多角的な支援を行っています。

＜伝統文化領域：大相撲・伊勢ヶ濱部屋＞

伝統文化領域のDX事例として、大相撲・伊勢ヶ濱部屋様の支援を開始いたしました。伝統ある相撲文化にデジタル技術を掛け合わせ、後援会運営の効率化やデータ活用によるファンサービスの向上、新たなファン層へのリーチを支援します。

＜エンターテイメント領域：アソビシステム所属アーティストの支援＞

アソビシステム所属アーティストへの支援を開始しています。オンライン特典会やオンラインくじをはじめとした、アソビダスの推し活プラットフォームを有効活用することにより、ファンとのエンゲージメント強化や売上最大化を実現しています。

＜今後拡大していく領域＞

今後は、これらの実績をモデルケースとして、以下の領域へプラットフォームの導入を加速させてまいります。

エンターテイメント領域：アイドル、アーティスト、2.5次元舞台・ミュージカル、VTuberなど

スポーツ・伝統文化領域：大相撲、スポーツチーム、地域創生など

提供：伊勢ヶ濱部屋提供：アソビシステム

各社代表からのコメント

アソビダス代表取締役 田村光紀によるコメント

私たちは、エンターテイメントの最前線でカルチャーを創り続けてきたアソビシステム「クリエイティブ・現場力」と、ミダスキャピタルの「経営・テクノロジー・プロダクト開発の知見」を融合させ、推し活文化のさらなる発展に寄与するために誕生しました。独自のプラットフォームを武器に様々な業界の推し活を活性化させ、日本発の文化を世界へと届けてまいりたいと考えております。

アソビシステム株式会社 代表取締役 中川悠介によるコメント

アソビシステムはこれまで、エンターテイメントの現場でファンの皆さまと共にカルチャーを創ってきました。アソビダスは、そうした私たちの経験と、ミダスキャピタルのテクノロジーと経営力が掛け合わさることで生まれる、推し活をより広く、そして持続的に発展させるための新たな挑戦です。日本の多様なコンテンツやカルチャーの魅力を、より多くの方々に届ける仕組みを創出してまいります。

ミダスキャピタル 代表取締役 吉村英毅によるコメント

このたび、勢いのあるアソビシステムとタッグを組めることから、アソビダス創業を実現したいと考えました。ミダスキャピタルが強みとする傑出した人材採用、テクノロジーの事業活用、ファイナンスの知見を生かし、シナジーを発揮してまいります。アソビダスを通じて、日本のエンターテイメントコンテンツが国内にとどまらず、海外へ広がっていくことを楽しみにしています。

導入・提携のお問い合わせについて

アソビダスでは、プロダクトの導入や、提携のご相談を受け付けております。ご興味をお持ちいただける企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

Webサイト：https://asobidas.com/

アソビダス概要

会社名：株式会社アソビダス

代表者：代表取締役 田村光紀

本社所在地：東京都渋谷区松濤一丁目29番1号渋谷クロスロードビル6階

事業概要：推し活領域におけるプラットフォーム事業

設立：2025年7月

資本金：1.5億円

主要株主：アソビシステム・ミダスキャピタル・GENDA

Webサイト：https://asobidas.com/

採用ページ：https://asobidas.com/recruit

アソビシステム概要

会社名：アソビシステム株式会社

代表者：代表取締役 中川悠介

設立日：2007年6月

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目26-8 PHAROS神宮前

Webサイト：https://asobisystem.com/

ミダスキャピタル概要

会社名：株式会社ミダスキャピタル

代表者：代表取締役 吉村英毅

設立日：2017年9月

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂八丁目11番37号 いちご乃木坂ビル５階

Webサイト：https://midascapital.jp/