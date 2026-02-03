ＮＥＷＳ　ＲＥＬＥＡＳＥ

トム通信工業株式会社

２０２６年２月３日

トム通信工業株式会社

トム通信工業株式会社から 「ＴＯＭＣＯＭ株式会社」へ

トム通信工業株式会社(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：加宅田 忠、以下「当社」)は、２０２６年4月1日をもって、社名を「ＴＯＭＣＯＭ株式会社（英文表記：ＴＯＭＣＯＭ Co.,Ltd.）」に変更することをお知らせいたします。

新コーポレートロゴ



当社は１９６３年の創業以来、通信技術を核とした製品開発・製造を通じて、社会のインフラを支えてまいりました。昨今、デジタル変革（DX）の加速やＡＩ技術の進展により、社会が求めるニーズは高度化・多様化しています。こうした大きな転換期において、当社は従来の通信機器メーカーの枠を超えて、事業領域を拡大し、「モノづくりとサービスで、人と社会をつなぎ、未来を創造する」企業を目指すことを決意いたしました。この度、その決意を皆様に示すべく、２０２６年４月より、社名を変更いたします。

【新社名・新ロゴデザインに込めた想い】

新社名の「ＴＯＭＣＯＭ」は、当社の前身である東京無線を起源として長年親しまれてきた略称やブランドイメージを継承しつつ、“Ｔｏｍｏｒｒｏｗ”（未来）と “Ｃｏｍｍｕｉｎｉｃａｔｉｏｎ”（つなぐ）、“Ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ”（約束する）をかけ合わせ、「モノづくりを通じて、未来の社会をより便利で豊かにつなぐ存在でありつづけることを約束する」という想いを込めています。

また新ロゴでは、当社としての創業以来のコアの部分は変えないという想いを濃紺色（トラストネイビー）、新たな価値・未来を創造し、社会をつなぐという決意を青色(トムコムブルー)で表現しています。

報道関係問い合わせ先

トム通信工業株式会社 経営企画室 佐野 ・ 佐藤

ＴＥＬ：０４５‐５３１‐４８４１ / ＦＡＸ：０４５‐４１４‐１０５０

Ｅ‐ｍａｉｌ ：query＠tomcom.co.jp

ＵＲＬ ：https://www.tomcom.co.jp/