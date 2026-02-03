【オイシックス新潟】2026アンバサダー 第1弾発表！ 2025年に引き続き おばたのお兄さん、渡部建さんが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（以下、オイシックス）は、昨年に引き続き以下のお二人に2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

おばたのお兄さんは、昨年の読売ジャイアンツ戦で始球式にお越しいただき、読売ジャイアンツ公式マスコットガール「ヴィーナス」・「アルビレックスチアリーダーズ」とのリレー対決等でも球場を大きく盛り上げてくださりました。

また、渡部建さんは、始球式のほか、通常球場では味わえない新潟県内の名店や話題のグルメ店が一日限定で出店したイベントの「【第二回 食の祭典】秋のグルメフェス 2025 in Pecoスタ」にて、新潟の名店や人気店を推薦ならびに企画のプロデュースをいただきました。

今シーズンもお二人には球場にお越しいただき、イベントの開催を予定しています。

2026アンバサダーのご紹介 ※50音順

PR大使 おばたのお兄さん

プロフィール

1988年生まれ 新潟県魚沼市出身。NSC東京18期生 アスリート芸人。

趣味：草野球・アクロバット

特技：スキー、野球などスポーツ全般

コメント

お世話になっております！おばたのお兄さんです！年々、オイシックス新潟アルビレックスBCの盛り上がりが増してきて、アンバサダーを務めさせて頂いた僕としてもとても嬉しく思っております。そしてまた継続してアンバサダーをさせていただけると言う事で、僕ももっと魅力を発信出来るように努めてまいります！共に盛り上げましょう！！

PR大使 渡部 建 さん

プロフィール

生年月日：1972年9月23日

出身地：東京都八王子市

趣味・特技：夜景観賞士検定３級、日本さかな検定３級、高校野球検定、

食べ歩き、野球観戦（高校野球・阪神）

書籍：「超一流の会話力」(2022年11月24日)

「世界一わかりやすい コミュニケーションの教科書」(2023年10月4日）

コメント

今年もアンバサダーという大役をお任せいただきました。

得意とするグルメの分野を通じて、微力ながら球団を盛り上げていきたいと思います。何卒よろしくお願いします。