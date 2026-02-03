伊豆シャボテン動物公園グループ「伊豆半島民半額入園キャンペーン」開催

伊豆シャボテン動物公園グループ　https://shaboten.co.jp/

伊豆シャボテン動物公園グループでは、2026年2月9日(月)～2月20日(金)※まで、伊豆シャボテン動物公園、伊豆ぐらんぱる公園、伊豆高原グランイルミ及びニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデンにおいて、日頃の地元地域の皆様のご愛顧に感謝して、伊豆半島民半額入園キャンペーンを実施いたします。


※2月15日(日)は対象外




伊豆高原グランイルミ　https://granillumi.com/


当グループはこれまで、多くのお客様に支えられながら運営してまいりました。そこで、より地域に根ざした事業者として地元の皆様にお楽しみいただけるよう、以前好評を得た本キャンペーンを復活させ、実施することとなりました。




伊豆シャボテン動物公園　https://izushaboten.com/


今後も伊豆シャボテン動物公園グループでは、多くのお客様が訪れる観光施設としての社会的責任を重視し、地域貢献を積極的に展開してまいります。



伊豆ぐらんぱる公園　https://www.granpal.com/


ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン　https://nylfmuseum.com/


【対象日】


2026年2月9日(月)～2月20日(金)　


※2月15日(日)は除外日



【対象市町村】


7市8町　＜伊東市・沼津市・伊豆の国市・熱海市・三島市・下田市・伊豆市・河津町・東伊豆町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町・函南町・長泉町・清水町＞



【内容】


伊豆半島民特別キャンペーン価格



<伊豆シャボテン動物公園>



2025年オープンのサバンナエリア

[大　人]　


通常料金　平日:2,700円、土日祝:2,800円


→キャンペーン料金　1,350円



[小学生]


通常料金　平日:1,300円、土日祝:1,400円


→キャンペーン料金　650円



[幼　児]


通常料金　平日:料金700円、土日祝:700円


→キャンペーン料金　350円


　


<伊豆ぐらんぱる公園>



2025年11月オープン　「ダイナソーレストラン」

[大　人]　　


通常料金　平日:1,600円、土日祝:1,700円


→キャンペーン料金　800円



[小学生]　


通常料金 　平日:1,000円、土日祝:1,100円


→キャンペーン料金　500円



[幼　児]　


通常料金　平日:500円、土日祝:500円


→キャンペーン料金　250円



<伊豆高原グランイルミ>



バブルファンタジーショー

[大　人]　　


通常料金　平日:1,800円、土日祝:1,900円


→キャンペーン料金　900円



[小学生]　


通常料金 　平日:1,000円、土日祝:1,100円


→キャンペーン料金　500円



[幼　児]　


通常価格　平日:500円、土日祝:500円


→キャンペーン料金　250円



<ニューヨークランプミュージアム＆


フラワーガーデン>



イメージ：菜の花

[大　人]　


通常料金　平日:1,500円、土日祝:1,600円


→キャンペーン料金　750円



[小学生]　


通常料金 　平日:700円、土日祝:800円


→キャンペーン料金　350円



[幼　児]　


通常料金　平日:400円、土日祝:400円


→キャンペーン料金　200円




【注意事項】


◇駐車場は有料、福祉割引（福祉割引の適用には当該手帳の提示が必要）との併用不可、個人のみ対象


◇必ずご住所を証明するものをお持ち下さい、お持ちいただけない場合は本キャンペーンのサービスを受けられません


◇内容は予告なく変更になる場合があります


◇土祝の料金を特別に平日料金の半額で入場できます


◇伊豆高原グランイルミ、ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデンの入場について、小学生以下は、要保護者同伴


◇対象市町村以外の方は本キャンペーンはご利用できません