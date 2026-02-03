糸井嘉男氏、KOTONA特別顧問として営業同行から参画

株式会社KOTONA

株式会社KOTONA（本社：大阪市北区、代表：山崎晶久）は、糸井嘉男特別顧問が営業同行から参画した「アサヒペン公式TikTok」プロジェクトにおいて、2026年1月中旬にTikTok動画の撮影を実施しました。本取り組みは2025年12月に実施したキックオフミーティングを経て、本格的な実働フェーズへと進んだものです。

アサヒペン公式TikTok URL: https://www.tiktok.com/@asahipen.jp

キックオフミーティングを経て本格始動したTikTokプロジェクト

糸井嘉男特別顧問は、株式会社KOTONAの特別顧問として、2025年12月に株式会社アサヒペン本社を訪問。就任後初となる営業同行およびキックオフミーティングを通じて、アサヒペンの事業内容や商品、社員の想いに直接触れ、本プロジェクトがスタートしました。

前回のリリースでは、営業同行およびキックオフミーティングの実施を発表しましたが、今回の動画撮影はその流れを受けた「アサヒペン公式TikTok」プロジェクトの実行段階として位置づけられています。

1月中旬に実施したTikTok撮影について

1月中旬に行われた撮影では、株式会社KOTONAの特別顧問である糸井嘉男氏が実際にアサヒペンの商品を使用し、DIYや塗装の魅力を体感する様子を撮影しました。営業同行を通じて現場理解を深めてきた糸井氏だからこそ表現できる、リアルな視点や率直な反応を活かし、これまで塗装やDIYに馴染みのなかった層にも親しみやすい、「初めてでも挑戦したくなる」コンテンツとして制作しています。

本プロジェクトは、若年層を中心に「DIYといえばアサヒペン」というブランド認知を広げることを目的に、公式TikTokアカウントを開設した施策です。企画・撮影・ディレクションは株式会社KOTONAが担当し、糸井嘉男氏の明るく親しみやすいキャラクターを活かしながら、TikTokの特性に合わせた短尺かつテンポ感のある構成で、実用性とエンターテインメント性を両立した動画設計を行いました。

アカウント公開と同時にコンテンツ配信を開始

今回撮影された動画は、2026年2月3日のアサヒペン公式TikTokアカウント公開と同時に配信されます。糸井嘉男特別顧問が出演するTikTok動画は全2回の限定公開とし、第1回を2月3日（火）、第2回を2月6日（金）に投稿予定です。

アサヒペンとしてはSNSを通じた情報発信を強化し、これまで塗装やDIYに馴染みのなかった若年層にもその楽しさや可能性を届けていく方針です。

◆株式会社アサヒペンについて

株式会社アサヒペンは、昭和15年創業の家庭用塗料メーカーです。

「暮らしを彩り 住まいをまもる」をトータルコンセプトに、住生活の質的向上と充実に貢献することを企業の使命と考えております。この経営理念に沿って「家庭塗料」や塗装用品等の塗料関係の製品以外にも、壁紙、障子紙やガラスシート・床材等のインテリア用品、住宅用洗剤・ワックス・補修材等のハウスケア用品、屋外やガーデンまわりのガーデニング用品等の製造販売も手がけております。

＜公式サイト＞https://www.asahipen.jp/

◆株式会社KOTONAについて

株式会社KOTONAは、「楽しむ心から生まれるアイデアとクリエイティブで、社会にハッピーとイノベーションをもたらす」ことを理念に、広告・PR・デザイン・デジタル施策を展開する総合広告代理店です。

本社をJPタワー大阪に構え、スポーツや美容分野にも強みを持ちながら、地域に根差した広告の力で企業やブランドの課題解決を支援しています。

＜公式サイト＞https://kotona-pr.com/

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社KOTONA 広報室

担当：野々上実希（ののがみ・みき）

TEL：070-5465-8088

MAIL：koho@kotona-pr.com