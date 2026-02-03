【2/4（水）スタート｜デ・プレ 丸の内店】〈BONASTRE〉POP UP STOREを開催

株式会社 トゥモローランド

〈BONASTRE〉POP UP STORE 開催




〈BONASTRE〉


DES PRES 丸の内店にて、BONASTRE のPOP UP STOREを開催。



良質なスペイン産レザーにこだわる、フランス生まれのバッグブランド〈BONASTRE〉。
ブランド設立以来、ベジタブルタンニンレザーや裏地にオーガニックコットンを採用するなど、環境に配慮したものづくりを続けています。





〈BONASTRE〉


静かな存在感を放つ、構築的なレザーデザイン



〈BONASTRE〉は、パリを拠点とするレザーグッズブランド。
ミニマルで研ぎ澄まされた美意識と、スペインの高度なクラフツマンシップを融合させ、静かな存在感を放つコレクションを展開しています。



「レザースカルプター（革の彫刻家）」という独自の視点のもと、精密な技術と耐久性と時代を超える佇まいを兼ね備えたデザインによって、レザーという素材に新たな構築的フォルムの美を与えています。



細部にまで計算されたデザインで形づくられるアイテムは、美しさと機能性を両立した「革のアートピース」のような存在になっています。





〈BONASTRE〉

〈BONASTRE〉

POP UP STORE 限定ラインアップ



今回のイベントでは、ブランドを象徴するクロスボディバッグ「BON BON」をはじめ、スケートボードリンクのシルエットを取り入れ、1950～60年代の建築運動〈ブルータリズム〉に着想を得た「RIDER」など、期間限定で展開される特別なアイテムが一堂に揃います。



また、開催期間中にご購入いただいた先着19名さまに、特別なミラーチャームをプレゼントいたします。



Instagram LIVE 配信



2月4日（水）21:30～


@tomorrowland_marunouchi にて、〈BONASTRE〉のコレクションを紹介する


Instagram LIVEを配信予定です。ぜひご覧ください。




開催概要



〈BONASTRE〉POP UP STORE


会場：デ・プレ 丸の内店


会期：2026年2月4日（水）～2月20日（金）


TEL：03-5220-4485



※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。