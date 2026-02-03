ゴジラファン大必見！！ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」ミッションカードに新デザインが登場！

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、各アトラクションをクリアすることでもらえる4つのミッションカードが、2026年2月14日（土）より新たなデザインにリニューアル！今回は、「ゴジラ」、「ガイガン」、「アンギラス」、「モスラ」の、作中のシーンがデザインされています。それぞれ、「シアター」と「ゴジラジップライン」と「対ゴジラ細胞シューティング」をクリアすることで手に入れることができます。迫力の世界観を体感しながら、仲間と一緒にカードコレクションを目指しましょう！

■「ゴジラ迎撃作戦」ミッションカード 新デザイン 概要

配布開始：

2026年2月14日（土）より

場所：

「ゴジラ迎撃作戦」内、各アトラクション

営業時間：

10:00～22:00(20:00最終受付)※日によって営業時間が変わる可能性あります。

料金：

無料 ※別途、入場チケットが必要となります

内容：

「ゴジラ迎撃作戦」の各アトラクションをクリアすることで手に入る「ミッションカード」が、「ゴジラ」、「ガイガン」、「アンギラス」、「モスラ」の新デザインにリニューアル。

HP：https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

TM & (C) TOHO CO., LTD.

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。

参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。

その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！

ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。

室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。

https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

■グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要

定員：

最大2名

内容：

「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を、日本を代表する特撮映画「ゴジラ」を

テーマに装飾。“昭和レトロ”をモチーフに、同作品の世界観と昭和時代が再現された空間を存分に楽しむことができる

＜オリジナルノベルティ＞

・オリジナルデザイン「ゴジラ合皮コースター」

・「キングギドラ」デザイン画アートボード