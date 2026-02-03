「友風子 展 －画集「澪」出版記念－」EDITION88 フラッグシップショップで開催決定！

株式会社VISION８

株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2026年3月5日（木）～3月22日（日）EDITION88 フラッグシップショップ（東京都）にて、「友風子 展 －画集「澪」出版記念－」を開催いたします。

女の子や花、動物など、思わず心がほどけるような可愛いモチーフを、透明水彩のやさしい色彩で描くイラストレーター・友風子（ゆうふうし）の画集出版記念イベントを開催いたします。

本展では、画集に収録された原画作品約30点を展示。透明水彩ならではの繊細な筆致や滲み、紙の質感を間近でご覧いただけます。さらに、原画や88グラフ（版画）、新作グッズ、画集の販売をはじめ、会期中にはサイン会を開催。

やさしく、あたたかく、どこか懐かしさを感じさせる友風子の作品世界を、ぜひ会場でお楽しみください。

開催概要

イベント名称：友風子 展 －画集「澪」出版記念－

開催場所：EDITION88 フラッグシップショップ

開催期間：2026年3月5日（木）～3月22日（日）

〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目25－19 東京デザインセンター1階

（都営浅草線五反田駅 徒歩1分、JR山手線五反田駅 徒歩2分）

営業日：木・金・土・日のみ（月～水は休み）

営業時間： 12:00～18:00 ＊入場料無料

▼詳細はEDITION88の「友風子 展 －画集「澪」出版記念－」イベントページをご確認ください。

https://edition-88.com/blogs/blog/youfushi2026

生原画を会場にて展示

透明水彩ならではの、にじみと光をまとった美麗な原画作品約30点を展示。

原画だからこそ伝わる空気感と彩りを、ぜひ会場でご体感ください。

展示会を記念した新作グッズも販売決定！

詳細は後日EDITION88イベントページにて発表いたします。

サイン会開催決定！

日時：2026年3月21日（土）13:00～14:00

対象者：会場で画集購入または税込3,000円以上お買い上げの方先着30名様

内容：画集に友風子さんがお客様のお名前を書き、サインを入れていただきます。

詳細につきましては、EDITION88イベントページをご確認ください。

SNSキャンペーンスタート

Ｘ(旧Twitter)と Instagramで展示会開催を記念して、サイン入りポスター（1種類）を合計5名様にプレゼント！

【参加方法】

●X(旧Twitter)

１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。

２.対象キャンペーン投稿をリポスト

⇒ https://x.com/TheEdition88/status/2018595562036334837

●Instagram

１. ＠theedition88をフォロー

２. 対象キャンペーン投稿をいいね

⇒ https://www.instagram.com/p/DUSc0csES-Z/

友風子（ゆうふうし）プロフィール）

東京都出身。

2005年より自主制作イラスト本の発表を開始し、2008年より商業作品活動をスタート。透明水彩によるやわらかな色彩表現を得意とし、女の子や花、動物などの可憐なモチーフを描き続けている。



2015年にはホルベイン画材とコラボレーションした透明水彩絵具セットが発売され、画集『彩-irodori-』（復刊ドットコム）を出版。

近年は、ぬり絵本『花笑み 可憐な少女と美しい花のぬり絵』（2024年）、『夢と空想のカフェテリア 可憐な少女と心ときめくお菓子のぬり絵』（2025年）を刊行するなど、活動の幅を広げている。



装画の代表作に『あやかしの鏡』シリーズ（講談社）、『さくらいろの季節』（ポプラ社）、『わが家は祇園の拝み屋さん』シリーズ、『旺華国後宮の薬師』（ともにKADOKAWA）など。

株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。

社名：株式会社VISION８

本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階

代表取締役：五十嵐晃博

会社HP：https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/(https://edition-88.com/)

問い合わせ先：vision8@vision8.jp

X ＠TheEdition88 https://www.ｘ.com/TheEdition88/(https://www.%EF%BD%98.com/TheEdition88/)

Instagram @theedition88 https://www.instagram.com/theedition88/(https://www.instagram.com/theedition88/)

Facebook ＠TheEdition88 https://www.facebook.com/TheEdition88/(https://www.facebook.com/TheEdition88/)